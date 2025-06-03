إيران تسعى لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان

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بيروت (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمسؤولين لبنانيين يوم الثلاثاء إن طهران تريد فتح صفحة جديدة في العلاقات مع بيروت ولمح إلى تحول في العلاقات الدبلوماسية التي كانت مرتكزة لفترة طويلة على دعم جماعة حزب الله المدعومة من طهران.

ويجري عراقجي زيارة بيروت لمدة يوم وهي الأولى منذ فبراير شباط حين حضر جنازة حسن نصر الله أمين عام جماعة حزب الله الذي قتلته إسرائيل في غارات جوية بجنوب لبنان في سبتمبر أيلول.

وذكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير الخارجية يوسف راجي في بيانين أن عراقجي قال إن طهران تريد فتح صفحة جديدة في العلاقات الإيرانية اللبنانية.

وقال مكتب سلام إن عراقجي أكد حرص إيران على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ووجه عراقجي دعوة رسمية لسلام لزيارة طهران.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب عراقجي أنهما أجريا “نقاشا صريحا ومباشرا” تضمن ترسيخا لمبدأ أن يكون السلاح بيد الدولة وحدها، في إشارة واضحة إلى مفاوضات محتملة حول مستقبل ترسانة أسلحة حزب الله.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني حديثا مقتضبا مع الصحفيين يوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيسي لحزب الله. ولم يأت على ذكر الجماعة اللبنانية على عكس التعليقات السابقة لدبلوماسيين إيرانيين.

وجاءت الزيارة بعد فترة توترت فيها العلاقات بين البلدين.

واستدعت وزارة الخارجية اللبنانية السفير الإيراني في بيروت خلال نيسان أبريل بعدما قال إن خطط نزع سلاح حزب الله “مؤامرة”.

ووجه رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي أيضا توبيخا نادرا لإيران العام الماضي بسبب “تدخلها” في الشؤون اللبنانية الداخلية.

ومنعت إيران في فبراير شباط الطائرات اللبنانية من إعادة عشرات المواطنين اللبنانيين العالقين في طهران بعد أن قال لبنان إنه لن يسمح للطائرات الإيرانية بالهبوط في بيروت بسبب تهديدات إسرائيل بأنها ستقصف الطائرات الإيرانية.