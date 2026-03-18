إيران تصدر تحذير إخلاء لعدد من منشآت النفط في منطقة الخليج

دبي 18 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأربعاء أن الجمهورية الإسلامية أصدرت تحذيرا بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في أنحاء السعودية والإمارات وقطر، قائلة إنها ستُستهدف بضربات جوية “خلال الساعات القادمة”.

وشمل التحذير مصفاة سامرف ومجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية، وحقل الحصن للغاز في الإمارات، ومجمع مسيعيد للبتروكيماويات وشركة مسيعيد القابضة ومصفاة راس لفان في قطر.

وجاء في التحذير “باتت هذه المواقع أهدافا مباشرة ومشروعة، وسيتم استهدافها خلال الساعات القادمة. لذا، يُرجى من جميع المواطنين والمقيمين والموظفين مغادرة هذه المناطق فورا والتوجه إلى مكان آمن دون أي تأخير”.

وصدر التحذير بعد وقت قصير من تعرض منشآت نفطية إيرانية في حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية لهجوم. ونقلت وكالة أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير القول إن تلك الضربات الإسرائيلية نُسّقت مع الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

