إيران تضغط على السعودية للإفراج عن عالم دين إيراني انتقد سياسات المملكة

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دبي (رويترز) – نددت السلطة القضائية الإيرانية يوم الثلاثاء بإلقاء السعودية القبض على عالم الدين الإيراني غلام رضا قاسميان بعد نشره مقطعا مصورا ينتقد فيه سياسات المملكة الأحدث لتخفيف العديد من القيود الاجتماعية في إطار سعيها لفتح الاقتصاد أمام السياحة والشركات الغربية.

وألقت السلطات السعودية القبض على قاسميان الموجود في المملكة لأداء مناسك الحج يوم الاثنين بعد نشره مقطعا مصورا انتقد فيه بشدة السعودية بسبب ما وصفه بتمكين الفساد الأخلاقي.

وجاءت تعليقاته بعد تقارير إعلامية، نفاها مسؤول سعودي يوم الاثنين، بأن الرياض تعتزم رفع الحظر المفروض منذ 73 عاما على الكحوليات.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية إن اعتقال قاسميان “غير مبرر وغير قانوني”.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقال عالم الدين في المقطع المصور الذي نشره “سيتمكن الناس الآن من الذهاب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة للكازينوهات وبيوت الدعارة والحفلات الموسيقية المبتذلة بدلا من الذهاب إلى أنطاليا”، في إشارة إلى الوجهة السياحية التركية التي تحظى بشعبية لدى الإيرانيين.

ولا يوافق كثير من المسلمين شديدي التدين على إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تضمنت رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة واستضافة مهرجان سينمائي في جدة واستضافة فعاليات رياضية عالمية مثل سباق فورمولا 1 للسيارات.

وأعادت إيران، وهي دولة مسلمة شيعية محافظة، بناء علاقاتها مع السعودية الدولة المسلمة السنية في عام 2023 بعد سنوات من التنافس في المنطقة.

وبينما احتفى بعض مستخدمي منصة إكس الإيرانيين “بشجاعة” قاسميان، انتقده آخرون بسبب ما قالوا إنها تعليقات مهينة تهدد بعكس مسار العلاقات بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن القنصلية العامة الإيرانية في جدة تتابع القضية بهدف إطلاق سراح قاسميان وأنها التقت به مرتين منذ إلقاء القبض عليه.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاشر من الشهر الجاري إن إيران تستنكر “أي محاولة للإضرار بوحدة المسلمين، لا سيما في الأجواء الروحانية للحج”.

وأضاف “نحن مصممون على عدم السماح لأي شخص بتخريب العلاقات مع جيراننا الأشقاء، بما في ذلك المسار التقدمي لإيران والسعودية”.