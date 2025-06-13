إيران تطلق صواريخ على إسرائيل ردا على الهجمات على منشآتها النووية

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من معيان لوبيل وباريسا حافظي وستيف هولاند

القدس/دبي/واشنطن (رويترز) – سُمع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس مع دوي صفارات الإنذار مساء يوم الجمعة في أنحاء إسرائيل في أعقاب ما قال المتحدث العسكري إنه إطلاق صواريخ من إيران.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) إن مئات الصواريخ الباليستية أُطلقت ردا على أكبر هجمات إسرائيلية على إيران على الإطلاق، حيث قصفت إسرائيل الموقع النووي الإيراني الضخم تحت الأرض في نطنز وقتلت كبار القادة العسكريين.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع قتلى أو إصابات.

وقالت إسرائيل إن الضربات هي بداية عملية “الأسد الصاعد”. واتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إسرائيل ببدء الهجوم وإشعال الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأوان لم يفت بعد أمام طهران لوقف حملة القصف من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

ومع حلول مساء يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في الضواحي الشمالية والجنوبية لطهران وفي فوردو قرب مدينة قم المقدسة، وهو موقع نووي ثان كان نجا من الموجة الأولى من الهجمات.

وتم تفعيل الدفاعات الجوية في أنحاء طهران وسُمع دوي انفجارات في أصفهان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وقصف أيضا موقعا نوويا آخر في أصفهان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحملة الإسرائيلية تهدف إلى دحر تهديد وجودي من إيران.

وقال في خطاب تلفزيوني إن العملية الإسرائيلية “ستستمر لأيام عديدة لإزالة هذا التهديد”. وأضاف “بعد أجيال من الآن، سيسجل التاريخ أن جيلنا صمد في مكانه وتصرف في الوقت المناسب وضمن مستقبلنا المشترك”.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع رويترز، قال ترامب إن من غير الواضح ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني ما زال موجودا. وقال إن المحادثات النووية بين طهران والولايات المتحدة، التي كان من المقرر إجراؤها يوم الأحد، لا تزال على جدول الأعمال على الرغم من أنه غير متأكد مما إذا كانت ستجري.

وقال ترامب عن خطط الهجوم الإسرائيلي “كنا على علم بكل شيء”.

وأضاف “حاولت جاهدا إنقاذ إيران من الإذلال والموت. حاولت جاهدا إنقاذهم لأنني كنت أود أن ننجح في التوصل إلى اتفاق”.

وتابع “لا يزال بإمكانهم إبرام اتفاق، لم يفت الأوان بعد”.

وفي وقت سابق، نشر ترامب على منصة (تروث سوشيال) “يجب على إيران أن تبرم اتفاقا، قبل أن لا يبقى شيء”.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن العمل العسكري في حد ذاته لن يدمر برنامج إيران النووي، لكنه قد “يهيئ الظروف لصفقة طويلة الأمد، بقيادة الولايات المتحدة” للتخلص منه.