إيران تطلق صواريخ على إسرائيل وتكذّب تصريحات ترامب عن المفاوضات

reuters_tickers

4دقائق

واشنطن/القدس/تل أبيب 24 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت عدة رشقات صاروخية على إسرائيل، وذلك بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ تهديده بقصف شبكة الكهرباء في الجمهورية الإسلامية بسبب ما وصفها بأنها محادثات بناءة جرت مع مسؤولين إيرانيين.

وأدت الصواريخ إلى إطلاق صفارات الإنذار في مناطق بإسرائيل، بما في ذلك تل أبيب حيث سمعت دوي انفجارات من عمليات الاعتراض.

وفي إحدى الهجمات، تضررت منازل في شمال إسرائيل جراء سقوط حطام بعد عملية اعتراض. ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات “جيدة وبناءة للغاية” بشأن “حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط”.

ونتيجة لذلك، قال إنه قرر تأجيل خطة لقصف شبكة الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام. وأدت تصريحاته إلى ارتفاع حاد في أسعار الأسهم وانخفاض كبير في أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، في تحول مفاجئ عن تراجع السوق الذي نجم عن تهديداته مطلع هذا الأسبوع وتوعد إيران بالرد.

لكن هذه المكاسب باتت مهددة اليوم الثلاثاء بعد أن نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إجراء أي مفاوضات.

وقال مسؤول إسرائيلي ومصدران آخران مطلعان إن قالبياف هو ممثل الجانب الإيراني في المحادثات.

وكتب قاليباف على منصة إكس قائلا “لم تُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، والأخبار الكاذبة تُستخدم للتلاعب بالأسواق المالية والنفطية، وهي محاولة للهروب من المستنقع الذي علقت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات جديدة على أهداف أمريكية، ووصف تصريحات ترامب بأنها “عمليات نفسية… لم تعد تجدي نفعا” ولن تؤثر على مسار المعركة مع طهران.

وانتعشت الأسواق العالمية خلال الليل بعد أن مدد ترامب إنذاره النهائي الذي وجهه لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز لمدة خمسة أيام أخرى. وكان ترامب هدد إيران يوم السبت بضرورة فتح المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، في غضون 48 ساعة.

لكن هذه المكاسب باتت مهددة اليوم الثلاثاء، في وقت تقيّم فيه الأسواق الرسائل المتضاربة الصادرة من طهران وواشنطن.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما استعاد الدولار بعض خسائره بينما يواصل العالم التعامل مع صدمة في أسواق الطاقة أثارتها تهديدات إيران لحركة الملاحة في المضيق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.2 بالمئة إلى 104.21 دولار للبرميل، لتعوض جزءا من تراجعها البالغ 10 بالمئة أمس الاثنين، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.3 بالمئة إلى 91.93 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي “لا يزال الوضع القائم هشا للغاية وقابلا للاشتعال.”

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)