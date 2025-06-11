إيران تعدم رجلا أدين بقتل سبعة أشخاص خلال تظاهرة عام 2022

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أعدمت إيران الأربعاء رجلا أدين بقتل سبعة أشخاص بينهم طفل يبلغ عشر سنوات، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2022، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية.

وصدر حكم بإعدام عباس كوركوري على خلفية إطلاق نار وقع في مدينة إيذه أثناء تظاهرة خرجت في أعقاب وفاة مهسا أميني، الكردية الإيرانية التي اعتُقلت بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وأيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان (جنوب غرب) ونُفّذ بإعدام المدان شنقا، بحسب ما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية.

ودانت المحكمة كوركوري بجريمتي “الإفساد في الأرض” و”المحاربة”.

كما دين بـ”إشهار السلاح بنيّة القتل وترويع العامة” و”ارتكاب جرائم عبر إطلاق النار من سلاح عسكري وتشكيل جماعة متمردة والانضمام إليها”.

اتُّهم كوركوري بإطلاق النار من سلاح عسكري في إيذه في هجوم أسفر عن سقوط سبعة قتلى بينهم الطفل كيان بيرفلك البالغ عشر سنوات. ووصف مسؤولون عملية إطلاق النار بـ”الهجوم الإرهابي”.

وأثناء المحاكمة، أقر كوركوري بذنبه وقال إنه كان “تحت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي”، بحسب “ميزان أونلاين”.

ووصفه التقرير بأنه “مجرم سيء السمعة” سبق له وأحدث “اضطرابات في الأمن العام عبر تنفيذ عمليات إطلاق نار وهجوم مسلح وتدمير ممتلكات وتهريب المخدرات والكحول”.

قتل المئات في احتجاجات العام 2022 بينهم عناصر في قوات الأمن. وتم توقيف الآلاف.

وحاكمت السلطات الإيرانية وأعدمت عددا من الأشخاص الذي اعتقلوا أثناء الاحتجاجات.

ويأتي إعدام كوركوري بعد يوم على إعدام السلطات الإيرانية تسعة رجال أدينوا بالتخطيط لشن هجمات عام 2018 باسم تنظيم الدولة الإسلامية.

وتنفّذ إيران سنويا ثاني أكبر عدد من أحكام الاعدام في العالم بعد الصين، وفقا لهيئات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

رخ/لين/ريم