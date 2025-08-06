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إيران تعدم شخصا أدين بالتخابر لصالح إسرائيل ونقل معلومات عن عالم نووي

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دبي (رويترز) – أعدمت إيران يوم الأربعاء شخصا أدين بالتخابر لصالح إسرائيل ونقل معلومات عن عالم نووي قُتل في الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في يونيو حزيران الماضي.

وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أن الشخص، ويدعى روزبه وادي، كان يعمل في إحدى “الهيئات المهمة والحساسة” في إيران، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وارتفع عدد عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتخابر لصالح إسرائيل هذا العام بشكل كبير، إذ تم تنفيذ ما لا يقل عن ثمانية أحكام بالإعدام في الأشهر القليلة الماضية.

وجاء في التقرير أن وادي “ارتكب مجموعة واسعة من الجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، مما تسبب في الإخلال الشديد بالنظام العام”.

وشنت إسرائيل ضربات جوية على إيران طيلة 12 يوما في يونيو حزيران، وطالت كبار المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين. وردت إيران من جانبها بضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

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