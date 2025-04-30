The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

إيران تعدم مُدانا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن حكم الإعدام نُفذ يوم الأربعاء في إيراني أدانته محكمة بتهمة التجسس والتعاون المخابراتي مع إسرائيل.

جاء ذلك وقت إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران عن الملف النووي يعول الطرفان عليها.

ووسط حرب ظل دائرة منذ عقود مع إسرائيل، أعدمت إيران كثيرين اتهمتهم بصلاتهم بالموساد الإسرائيلي وتسهيل عمليات إسرائيل في البلاد وخاصة اغتيالات وعمليات تخريب تهدف لتقويض البرنامج النووي.

وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أن المدان ويدعى محسن لنكرنشين اتُهم بالضلوع في العديد من القضايا بما في ذلك مقتل أحد قيادات الحرس الثوري في 2022.

وأضافت وسائل إعلام رسمية “خلال عامين قضاهما جاسوسا… كان مسؤولا عن أفعال مهمة منها دعم عمليات إرهابية وتواجده في موقع اغتيال حسن صياد خدايي”. وقالت إن المدان قدم أيضا دعما عملياتيا لهجوم على مركز صناعي في أصفهان له صلة بوزارة الدفاع.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن لنكرنشين اعترف بالذنب في الاتهامات المنسوبة إليه. ولم يتسن لرويترز التواصل مع ممثل عنه للحصول على تعليق.

وقبل أيام، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل بالسعي لإفشال المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي لفكرة الحد من أنشطة طهران لتخصيب اليورانيوم عبر اتفاق ودفعه إلى تفكيك كامل لبنيتها التحتية النووية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية