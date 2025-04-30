إيران تعدم مُدانا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن حكم الإعدام نُفذ يوم الأربعاء في إيراني أدانته محكمة بتهمة التجسس والتعاون المخابراتي مع إسرائيل.

جاء ذلك وقت إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران عن الملف النووي يعول الطرفان عليها.

ووسط حرب ظل دائرة منذ عقود مع إسرائيل، أعدمت إيران كثيرين اتهمتهم بصلاتهم بالموساد الإسرائيلي وتسهيل عمليات إسرائيل في البلاد وخاصة اغتيالات وعمليات تخريب تهدف لتقويض البرنامج النووي.

وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية أن المدان ويدعى محسن لنكرنشين اتُهم بالضلوع في العديد من القضايا بما في ذلك مقتل أحد قيادات الحرس الثوري في 2022.

وأضافت وسائل إعلام رسمية “خلال عامين قضاهما جاسوسا… كان مسؤولا عن أفعال مهمة منها دعم عمليات إرهابية وتواجده في موقع اغتيال حسن صياد خدايي”. وقالت إن المدان قدم أيضا دعما عملياتيا لهجوم على مركز صناعي في أصفهان له صلة بوزارة الدفاع.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن لنكرنشين اعترف بالذنب في الاتهامات المنسوبة إليه. ولم يتسن لرويترز التواصل مع ممثل عنه للحصول على تعليق.

وقبل أيام، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل بالسعي لإفشال المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي لفكرة الحد من أنشطة طهران لتخصيب اليورانيوم عبر اتفاق ودفعه إلى تفكيك كامل لبنيتها التحتية النووية.