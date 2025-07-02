إيران تقر قانونا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوعز يوم الأربعاء ببدء سريان قانون أقره البرلمان الأسبوع الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وهددت إيران بوقف التعاون مع الوكالة، متهمة إياها بالانحياز للدول الغربية وبتوفير المبرر للغارات الجوية الإسرائيلية، التي بدأت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار ينص على أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وينص القانون على أن أي عملية تفتيش مستقبلية تجريها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية ستتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان “نحن على علم بهذه التقارير. وتنتظر الوكالة معلومات رسمية إضافية من إيران”.

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع تلفزيون سي.بي.إس نيوز إن القصف الأمريكي لمنشأة فوردو النووية الإيرانية الرئيسية “ألحق أضرارا جسيمة وبالغة” بالمنشأة.