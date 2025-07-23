إيران تقول إنها حذرت مدمرة أمريكية للابتعاد عن مياه خاضعة لرقابة طهران

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران حذرت مدمرة أمريكية يوم الأربعاء طالبة منها تغيير مسارها بعد أن اقتربت من مياه تراقبها الجمهورية الإسلامية، مما دفع السفينة الأمريكية إلى الابتعاد.

ولم يدل سلاح الجو الأمريكي ولا القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على قوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بأي تعليق بعد على التقرير.

وتأتي الواقعة المذكورة بعد ضربات أمريكية الشهر الماضي على منشآت نووية إيرانية تقول واشنطن إنها جزء من برنامج موجه لتطوير أسلحة نووية. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني “حاولت المدمرة الأمريكية (فيتسجيرالد) الاقتراب من المياه الخاضعة لرقابة إيرانية في خطوة استفزازية”، مضيفا أن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية اقتربت بسرعة من المدمرة وأصدرت تحذيرا شديد اللهجة طالبة منها مغادرة المنطقة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن المدمرة الأمريكية هددت الهليكوبتر الإيرانية، لكنها غادرت المنطقة بعد التحذير المستمر.

وحددت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية السفينة المعنية باسم “دي.دي.جي فيتسجيرالد”، مضيفة أن الجيش الإيراني اتصل بالسفينة مؤكدا أن الهليكوبتر تحت حمايته وطلب من السفينة تغيير اتجاهها إلى الجنوب.