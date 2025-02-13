إيران تقول إنها ستعيد بناء منشآتها النووية في حال مهاجمتها

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أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الخميس أن بلاده ستعيد بناء منشآتها النووية إذا تعرضت لهجوم، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أميركية أشارت إلى احتمال أن تشن إسرائيل ضربة على مواقع نووية إيرانية رئيسية.

وقال بزشكيان خلال زيارة لمحافظة بوشهر جنوب البلاد “إنهم يهددوننا بمهاجمة منشأتنا النووية في نطنز. تعالوا وهاجموها. إن عقول أبنائنا هي التي بنتها”.

وأضاف “إذا دمرتم مئة (منشأة نووية)، فإن أبناءنا سيبنون ألفا”، من دون أن يشير بشكل مباشر إلى التقارير الأميركية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس نقلا عن معلومات استخباراتية أميركية أن إسرائيل “ستحاول على الأرجح توجيه ضربة إلى منشأتي فوردو ونطنز النوويتين الإيرانيتين في الأشهر الستة الأولى من عام 2025”.

أشار التقرير إلى “خيارين محتملين للضربة، يتضمن كل منهما قيام الولايات المتحدة بتوفير الدعم في شكل تزويد بالوقود جوا فضلا عن المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت في وقت سابق تقريرا مماثلا.

تأتي التقارير مع تصاعد التوترات بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب مزاعم بشأن سعيها إلى تطوير سلاح نووي. ونفت طهران هذه الاتهامات باستمرار.

وفي الوقت نفسه، دعا ترامب إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال ترامب لصحيفة نيويورك بوست الجمعة “أود التوصل إلى اتفاق مع إيران… وأفضل ذلك على قصفها بشدة”، مضيفا “إذا توصلنا إلى اتفاق، فإن إسرائيل لن تقصفهم”.

تبادلت إيران وإسرائيل هجمات مباشرة العام الماضي للمرة الأولى على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة الناجمة عن حرب غزة.

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، قصفت إسرائيل مواقع عسكرية في إيران، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين، ردا على إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران على أراضيها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

ويقول بعض المحللين إن إسرائيل ألحقت أضرارا جسيمة بالدفاعات الجوية الإيرانية وقدراتها الصاروخية، وربما تشن عمليات أوسع نطاقا ضد الجمهورية الإسلامية، في حين نفت إيران وقوع أضرار كبيرة بمنشآتها.

وفي 13 نيسان/أبريل، هاجمت إيران إسرائيل بطائرات مسيّرة وصواريخ، ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق في الأول من الشهر والذي حملت مسؤوليته لإسرائيل.

بدم/ح س//لين