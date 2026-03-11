The Swiss voice in the world since 1935
إيران تقول النفط سيصل إلى 200 دولار للبرميل وتهدد “بضربات متواصلة”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 11 مارس آذار (رويترز) – قال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في طهران اليوم الأربعاء إن إيران ستنتقل من “الرد بالمثل” على الهجمات إلى شن ضربات متواصلة على خصومها، وشدد على أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على أسعار النفط.

وأضاف “لن نسمح بوصول لتر واحد من النفط إلى أمريكا والصهاينة (إسرائيل) وحلفائهم. وأي سفينة أو ناقلة تتجه إليهم ستكون هدفا مشروعا”.

وتابع “استعدوا لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار، لأن سعر النفط يعتمد على الأمن الإقليمي الذي زعزعتم استقراره”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

