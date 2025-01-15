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إيران تكشف عن سفينة استطلاع خلال تدريب عسكري

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كشفت القوات المسلحة الإيرانية عن سفينة استطلاع متطورة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، في الوقت الذي أجرت فيه القوات العسكرية تدريبات في أنحاء البلاد تركز على حماية المنشآت النووية.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن “أول سفينة استخبارات في البلاد، والتي تحمل اسم زاغروس، أنضمت إلى العمليات القتالية للبحرية”. 

وأضاف التقرير أن السفينة الإيرانية الصنع مجهزة بـ “أجهزة استشعار إلكترونية” وصواريخ اعتراضية وقدرات سيبرانية واستخباراتية أخرى.

يأتي إطلاق زاغروس في إطار التدريبات العسكرية الكبرى التي يجريها  الجيش والحرس الثوري منذ أيام ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف آذار/مارس وتركز على حماية المواقع النووية الرئيسية بما في ذلك نطنز وفوردو وخونداب. 

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن  قائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني قوله إن سفينة التجسس الجديدة “ستكون العين الساهرة للبحرية الإيرانية في أعماق البحار والمحيطات”. 

وتتزامن المناورات الحربية مع تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاثنين، والذي وضع البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة الحثيثة.

كان ترامب، خلال ولايته الأولى (2017-2021)، مهندس ما يسمى سياسة “الضغوط القصوى” على إيران وأعاد فرض عقوبات شديدة عليها أبقت عليها إدارة جو بايدن.

وأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي بأنّ مستشار الأمن القومي جايك ساليفان عرض مؤخرا على الرئيس جو بايدن خيارات لشنّ ضربة أميركية محتملة على منشآت نووية إيرانية، في حال تحرّكت طهران نحو تطوير سلاح نووي قبل تولي ترامب منصبه. 

وتؤكد طهران سلمية برنامجها وحقها في مواصلة برنامج نووي لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة، نافية ان يكون لديها نية في امتلاك أسلحة ذرية، وهو الأمر الذي تشكك فيه الدول الغربية بشدة.

بدم/شي/غ ر

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