إيران تكشف عن صاروخ بالستي جديد بعيد المدى

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كشفت إيران الأحد عن صاروخ بالستي جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر، وذلك خلال مراسم أقيمت في طهران وحضرها الرئيس مسعود بزشكيان.

وعرض التلفزيون الرسمي صورا لصاروخ “اعتماد” الذي “يبلغ مداه الأقصى 1700 كيلومتر”، وتم تقديمه على أنه “أحدث صاروخ بالستي” من صنع وزارة الدفاع الإيرانية.

وتبدي الدول الغربية قلقا إزاء تقدم برنامج الصواريخ البالستية لإيران التي تتهمها بزعزعة استقرار الشرق الأوسط والتي تضع قدراتها التقنية إسرائيل في مرمى نيرانها.

وأكد بزشكيان في تصريحات تلفزيونية الأحد أن “تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء (…) يهدف إلى ضمان ألا تجرؤ أي دولة على مهاجمة الأراضي الإيرانية”.

أقيم الحفل بمناسبة اليوم الوطني للفضاء وقبل أيام قليلة من احتفالات إيران بالذكرى السادسة والأربعين لقيام الجمهورية الإسلامية في 10 شباط/فبراير 1979.

ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، كثفت إيران عروض القوة، من خلال التدريبات العسكرية الواسعة النطاق، فضلا عن عرض معدات جديدة وقواعد عسكرية تحت الأرض، قالت إنها منيعة.

وكشفت إيران السبت عن صاروخ كروز أطلق عليه اسم “قدر-380″، يبلغ مداه ألف كيلومتر ويتميز بقدرات مضادة للتشويش.

في الوقت نفسه، ترسل طهران إشارات إلى الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بشأن بدء مفاوضات حول برنامجها النووي الذي بشكل موضع توتر منذ عقود.

وبعدما كانت أسلحتها في السابق أميركية بمعظمها، عمدت إيران إلى تطوير أسلحتها الخاصة مع انقطاع علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وفرض العقوبات الأميركية عليها.

وبعد أن كانت إيران تعاني من نقص كبير في التسليح خلال حربها المدمرة مع العراق (1980-1988)، أصبحت تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة المصممة محليا، تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ وطائرات مسيّرة.

اب/ح س/دص