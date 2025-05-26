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إيران تندد بالدعوى الفرنسية ضدها أمام محكمة العدل الدولية

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اعتبرت إيران الاثنين أن تقديم فرنسا دعوى إلى محكمة العدل الدولية على خلفية احتجاز مواطنَين فرنسيَين في طهران في ظروف تعتبرها باريس غير لائقة، محاولة لـ”استغلال مؤسسة قانونية وقضائية”.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي “هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا هو، في أفضل الأحوال، محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية”، منددا بخطوة “عديمة الفائدة” من جانب باريس ومؤكدا أن “إيران ستدافع عن نفسها”.

واعتقل المواطنان الفرنسيان سيسيل كوهلر (40 عاما) وشريكها جاك باري (في السبعينات من عمره) في إيران في 7 أيار/مايو 2022، في اليوم الأخيرة من رحلتهما السياحية إلى الجمهورية الإسلامية.

وهما من بين نحو 20 أوروبيا محتجزين في إيران في إطار ما تعتبره بعض البلدان استراتيجية احتجاز للرهائن هدفها انتزاع تنازلات من الغرب في ظل التوتر بشأن برنامج طهران النووي.

وبالنسبة إلى هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل، تتهم فرنسا إيران بـ”انتهاك التزامها توفير حماية قنصلية” للموقوفَين “المحتجزَين كرهينتين… المعتقلَين في ظروف مروعة ترقي إلى التعذيب”، بحسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في وقت سابق هذا الشهر.

اب-بدم/الح-لين/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية