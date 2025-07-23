إيران توافق على زيارة فريق فني من وكالة الطاقة الذرية خلال أسابيع

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي يوم الأربعاء إن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة “آلية جديدة” للعلاقات بين الوكالة وطهران.

وأضاف لصحفيين خلال زيارة لنيويورك “سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)”.

ولم تصدر الوكالة تعليقا محددا على تصريحات المسؤول الإيراني، لكنها قالت إن مديرها العام رافائيل جروسي “يتواصل بشكل فعال مع جميع الأطراف المعنية بالقضية النووية الإيرانية”.

ونادت الوكالة بضرورة تمكينها من استئناف عمليات التفتيش في إيران في أعقاب الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الشهر الماضي بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني في محاولة لمنع طهران من تصنيع سلاح نووي.

وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك سلاح من هذا النوع وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

وقال غريب آبادي “في الواقع، تقيم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية، ونحن في انتظار الحصول على تقريرها. وفي هذا الصدد، إنه عمل خطير للغاية. لا نعرف ما الذي حدث هناك… بسبب مخاطر الإشعاع”.

وأثار دبلوماسيون على وجه الخصوص مخاوف إزاء مصير نحو 400 كيلوجرام من مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لم تطلع إيران وكالة الطاقة الذرية عليها.

وقال غريب آبادي إن الوكالة الدولية لم تسأل رسميا عن مصير تلك المخزونات وإن طهران “لا تستطيع أن تقول أي شيء الآن لأننا لا نملك أي تقرير صحيح وموثوق من منظمة الطاقة الذرية (الإيرانية)”.

وستتطلب أي مفاوضات بخصوص برنامج إيران النووي المستقبلي تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية، التي أغضبت إيران في يونيو حزيران بإعلانها عشية الهجمات الإسرائيلية أن طهران تنتهك التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال غريب آبادي إنه سيتوجه إلى إسطنبول للاجتماع مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، يوم الجمعة. وهذه الدول، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018. وحظيت إيران بموجب الاتفاق بتخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وعلى نحو منفصل، عقدت طهران وواشنطن هذا العام خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة من سلطنة عمان. وقال غريب آبادي إن هذه المحادثات تركز على التفاوض على إجراءات الشفافية من جانب إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي ورفع العقوبات الأمريكية.