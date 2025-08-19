The Swiss voice in the world since 1935
إيران تُعدم رجلا علنا بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعدمت السلطات الإيرانية رجلا الثلاثاء في جنوب إيران بعد إدانته بقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة، وفقا لوسيلة إعلام رسمية.

وقالت وكالة أنباء “ميزان” الإخبارية التابعة للسلطة القضائية في إيران “أُعدم علنا الثلاثاء أحد مرتكبي الجريمة الوحشية التي أودت بحياة أربعة من أفراد عائلة في مدينة بيرام بمحافظة فارس”.

وأضافت الوكالة أن “المتهم وبالتعاون مع زوجته، ارتكب جريمة القتل خلال عملية سطو في تشرين الأول/أكتوبر 2024، راحت ضحيتها أم وثلاثة من أطفالها”.

وأصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق الزوجين في شباط/فبراير الماضي، قبل أن تُصادق عليه المحكمة العليا في نيسان/أبريل، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وأشارت وكالة “ميزان” إلى أن الزوجة ستُعدَم أيضا، ولكن داخل السجن من دون تحديد موعد تنفيذ الحكم.

وتعاقب جرائم القتل والاغتصاب بالإعدام في إيران، ثاني أكثر دولة تنفّذ أحكام الإعدام في العالم بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية كمنظمة العفو الدولية.

وتُنفّذ إجمالا الإعدامات العلنية في إيران عن طريق الشنق عند بزوغ الفجر.

ا ب/ماش/رض

قراءة معمّقة

