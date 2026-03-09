The Swiss voice in the world since 1935
إيران مستعدة لتشكيل فريق مشترك للتحقيق في “مزاعم” شنها هجمات صاروخية على تركيا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

9 مارس آذار (رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين إن الرئيس مسعود بزشكيان أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأن طهران مستعدة لتشكيل فريق مشترك للتحقيق في “مزاعم” شنها جمات صاروخية على تركيا.

وقالت تركيا اليوم الاثنين إن دفاعات حلف شمال الأطلسي الجوية أسقطت صاروخا باليستيا إيرانيا ثانيا انتهك مجالها الجوي، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ضد أي تهديدات مماثلة. وهذا هو ثاني صاروخ إيراني يتم اعتراضه خلال الأسبوع المنصرم.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

