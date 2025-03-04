إيران وتركيا تتبادلان استدعاء المبعوثين بعد خلاف بشأن سوريا

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دبي/أنقرة (رويترز) – تبادلت وزارتا الخارجية الإيرانية والتركية استدعاء المبعوثين بعد خلاف دبلوماسي يتعلق بتحذير من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لطهران من زعزعة استقرار سوريا.

وقال فيدان الأسبوع الماضي في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية إن السياسة الخارجية الإيرانية المعتمدة على الفصائل المسلحة “خطيرة” ويجب تغييرها.

وأضاف “إذا كنتم تحاولون إثارة التوتر في دولة ثالثة، تستطيع دول أخرى أن تزعجكم أيضا عن طريق دعم جماعات في بلدكم”.

وأفاد التلفزيون الإيراني يوم الثلاثاء بأن وزارة الخارجية استدعت السفير التركي بسبب تصريحات فيدان.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا قالت فيه إن اجتماعا عقد يوم الاثنين بين السفير التركي حجابي كيرلانجيتش ومدير عام شؤون البحر المتوسط وشرق أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية محمود حيدري.

وقال حيدري “المصالح المشتركة للبلدين وحساسية ظروف المنطقة تتطلب تجنب التعليقات الخاطئة والتحليلات غير الواقعية التي قد تؤدي إلى خلافات وتوتر في علاقاتنا الثنائية”.

واستدعت تركيا القائم بالأعمال الإيراني في أنقرة بعد يوم من التحرك الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي إن مسؤولين إيرانيين زادوا من انتقاد تركيا علنا في الآونة الأخيرة.

وأضاف كيتشيلي “لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام أمور السياسة الخارجية كأداة من أدوات السياسة الداخلية. نفضل في هذا الصدد نقل الرسائل الانتقادية إلى الدولة الأخرى بشكل مباشر. واتبعنا هذا المسار اليوم”، مضيفا أن تركيا تثمن علاقاتها مع إيران كثيرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق من يوم الاثنين إن هناك خلافات بين طهران وأنقرة على بعض القضايا.

واستطرد يقول “نثمن بشدة علاقاتنا الثنائية مع تركيا. وللأسف ما نسمعه مرارا (من تركيا) غير بناء للغاية، وكان من الضروري أن تعلن إيران موقفها في هذا الصدد بشكل حاسم وواضح”.

وأضاف “ربما من الأحرى أن يفكر أصدقاؤنا الأتراك أكثر في سياسة الكيان الصهيوني (إسرائيل) في سوريا والمنطقة”.