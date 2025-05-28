إيطاليا تحث إسرائيل على وقف الهجوم على غزة واحترام القانون الدولي

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من أنجيلو أمانتي

روما (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم الأربعاء إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أصبح غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا، مُحذرا من أي خطوة لتهجير الفلسطينيين من القطاع قسرا.

وتحدث تاياني أمام البرلمان الإيطالي بشأن الوضع في قطاع غزة وسط تزايد الانتقادات الغربية لإسرائيل التي اجتاحت القطاع الفلسطيني بعد الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال تاياني أمام البرلمان “رد فعل الحكومة الإسرائيلية المشروع على العمل الإرهابي المروع والعبثي يتخذ أشكالا مأساوية وغير مقبولة إطلاقا وندعو إسرائيل إلى وقفها على الفور”.

ولطالما كانت إيطاليا داعما قويا لإسرائيل لكن القلق يتزايد داخل الحكومة الائتلافية اليمينية إزاء الحملة العسكرية المتواصلة وطويلة الأمد.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 54 ألف فلسطيني قُتلوا في الحرب الجوية والبرية الإسرائيلية.

وأضاف تاياني خلال نقاش محتدم في مجلس النواب “يجب أن يتوقف القصف ويتعين استئناف المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن واستعادة احترام القانون الإنساني الدولي”.

وهاجمت أحزاب المعارضة، التي أعلنت عن مظاهرة في روما في السابع من يونيو حزيران، الحكومة الإيطالية بشأن غزة وطالبت بفرض عقوبات على إسرائيل واعتراف إيطاليا رسميا بدولة فلسطين.

وقال ريكاردو ريتشاردي النائب عن حركة (5-نجوم) “مستويات التدهور السياسي والأخلاقي والفكري التي وصلتم إليها جميعا أيها الطبقة الحاكمة الإيطالية والأوروبية ستُدينكم باعتباركم متواطئين في الإبادة الجماعية والجرائم غير الإنسانية”.

وأشار تاياني إلى أنه لا يزال من الممكن إقامة دولة فلسطينية بعد إجراء مفاوضات تشمل إسرائيل وأضاف أن إيطاليا ترغب في إبقاء الحوار مفتوحا مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكنه أكد مجددا معارضة إيطاليا لتهجير الفلسطينيين من غزة وهو خيار اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام وسرعان ما رفضته الدول العربية.

وقال تاياني “طرد الفلسطينيين من غزة ليس خيارا مقبولا ولن يكون كذلك أبدا”.

وأكد مجددا استعداد إيطاليا للمشاركة في مهمة حفظ سلام بقيادة عربية في غزة.