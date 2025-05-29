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إيطاليا تعرض علاج طفل نجا من غارة إسرائيلية قتلت أشقاءه التسعة

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روما (رويترز) – عرضت الحكومة الإيطالية يوم الخميس علاج طفل فلسطيني نجا من غارة عسكرية إسرائيلية على غزة قُتل فيها تسعة من أشقائه وذلك استجابة لمناشدة من عمه.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “أبدت الحكومة الإيطالية استعدادها لنقل الطفل المصاب بجروح خطيرة إلى إيطاليا” وأضافت أنها تدرس مدى إمكانية تنفيذ العملية.

ويرقد الطفل آدم النجار في حالة حرجة في مستشفى ناصر، أحد المرافق الطبية القليلة التي لا تزال تعمل في جنوب غزة، عقب الغارة التي استهدفت منزله في 25 مايو أيار والتي فقد فيها أشقاءه.

والد ووالدة الطفل طبيبان. وكان والده حمدي النجار في المنزل مع الأطفال، وقد أصيب هو الآخر بجروح خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى ذاته الذي يُعالج فيه ابنه، حيث تعمل زوجته آلاء.

وقال علي النجار، عم آدم، لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إن الصبي البالغ من العمر 11 عاما يعاني من حروق في جسده وإصابات في الرأس وكسر في يده اليسرى، وهو عاجز عن المشي، وإن مستشفى ناصر غير مجهز لعلاجه.

وقال “يجب نقله فورا إلى مستشفى حقيقي خارج قطاع غزة. أناشد الحكومة الإيطالية أن تتحرك، أن تأخذه، فلينقذه الإيطاليون”.

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