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إيلون ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس 

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أعلن إيلون ماسك الجمعة استحواذ شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي” على منصة التواصل الاجتماعي إكس في صفقة تقدّر قيمة الشركة المعروفة سابقا باسم تويتر بنحو 33 مليار دولار.

وقال ماسك في منشور على إكس إن الاستحواذ “من شأنه أن يفتح إمكانات هائلة من خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخبرة إكس إيه آي مع الانتشار الهائل لإكس”.

يبلغ عدد مستخدمي إكس أكثر من 600 مليون مستخدم، ومستقبلها “متشابك” مع مستقبل “إكس إيه آي” التي تأسست قبل عامين، وفق ماسك.

وأضاف ماسك في حديثه عن دمج الشركتين “اليوم، نتخذ خطوة رسمية نحو دمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والمواهب”.

وتابع “هذا سيسمح لنا ببناء منصة لا تعكس العالم فحسب، بل تعمل بشكل نشط على تسريع التقدم البشري”.

تجري عملية دمج الشركتين في صفقة أسهم كاملة تقدر قيمة “إكس إيه آي” بنحو 80 مليار دولار وإكس بنحو 33 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار ديون الشبكة الاجتماعية البالغة 12 مليار دولار.

اشترى ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار في أواخر عام 2022 في معاملة تضمنت ديونا وأطلق “إكس إيه آي” في العام التالي، وأنفق مليارات الدولارات على شراء شرائح إنفيديا المتطورة للمشروع.

جوج/ح س/سام

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