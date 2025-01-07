اتحاد الشطرنج يعلن تنظيم 15 بطولة في 2025

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أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، عن خطته لتنظيم 15 بطولة محلية متنوعة لمختلف الفئات خلال عام 2025، وذلك وفقاً لروزنامة النشاط في موسمه الجديد، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنّ “فعاليات الموسم الجديد تبدأ ببطولتي الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للناشئين والناشئات تحت 16 سنة، وبطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف المفتوحة للسيدات، المقررتين يومي 18 و19 كانون الثاني/يناير الجاري ، في ضيافة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية”.

كما يشهد الشهر الجاري “إقامة 4 بطولات رئيسية، حيث يستضيف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بطولتي الإمارات الفردية للشطرنج السريع للناشئين والناشئات تحت 16 سنة، وبطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع المفتوحة والسيدات”.

واستحدث الاتحاد بطولتي “النخبة”، وهي بطولة فردية مفتوحة لجميع الجنسيات، و”كأس التميز” للناشئين تحت 16 سنة، والتي تسمح بمشاركة الجنسيات كافة، بحسب الوكالة.

وأكد تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج في تصريحات نقلتها الوكالة أن “أجندة البطولات الحافلة في الموسم الجديد تعد استمراراً للتميز الذي حققته اللعبة خلال عام 2024، وشهد نجاحات كبيرة على المستويات الفنية، والإدارية، والتنظيمية، حيث تم استضافة العديد من البطولات على أرض الدولة”.

هت/دص