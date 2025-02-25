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اتصالات المغرب تعين وزير مالية سابقا رئيسا لمجلس إدارتها

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الرباط (رويترز) – أعلنت شركة اتصالات المغرب يوم الثلاثاء تعيين وزير المالية السابق محمد بنشعبون رئيسا لمجلس إدارتها بدلا من عبد السلام أحيزون الذي قادها لسنوات طويلة.

وقاد أحيزون الشركة لمدة 27 عاما وسعت خلالها عملياتها في أفريقيا عبر شركات تابعة في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والجابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو.

وتأتي الخطوة بعد حكم قضائي ألزم الشركة بدفع غرامة 6.4 مليار درهم (630 مليون دولار) لمجموعة وانا المنافسة صاحبة العلامة التجارية (إنوي) بسبب ممارسات غير عادلة.

وتتجاوز الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.

وتملك مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) حصة 53 بالمئة في اتصالات المغرب المدرجة في بورصة الداء البيضاء وبورصة يورونكست باريس، بينما تملك الدولة المغربية 22 بالمئة.

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