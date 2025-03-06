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اتفاق بين الايطالية ليوناردو والتركية بايكار لانتاج مسيرات

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وقعت مجموعتا ليوناردو الإيطالية للطيران والدفاع وبايكار التركية المتخصصة في تصنيع الطائرات بدون طيار، مذكرة تفاهم تنص على إنشاء مشروع مشترك لإنتاج مسيّرات.

وذكرت المجموعة الايطالية في بيان أن هذه الشركة الجديدة ومقرها الرئيسي في إيطاليا، تهدف إلى “تصميم وتطوير وإنتاج وصيانة أنظمة طائرات بدون طيار”.

وأضاف المصدر أنه يتوقع أن “تبلغ السوق الأوروبية التي تشمل  المقاتلات بدون طيار ومسيرات المراقبة المسلحة والمسيرات الهجومية 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة”.

وزادت طلبيات صناعات الأسلحة بسبب رفع ميزانيات الدفاع في أوروبا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

أبرمت ليوناردو وعملاق آخر في قطاع التسلح هو مجموعة راينميتال الألمانية، اتفاق شراكة في تشرين الأول/أكتوبر لتزويد الجيش الإيطالي دبابات هجومية وآليات مشاة قتالية.

وتشارك المجموعة الإيطالية أيضا في مشروع مع شركة BAE Systems البريطانية وشركة JAIEC اليابانية، التي أسستها شركة Mitsubishi Heavy Industries، يعتزم تطوير مقاتلة أسرع من الصوت بحلول عام 2035.

وتعد شركة بايكار التي حصلت على الضوء الأخضر من إيطاليا في كانون الأول/ديسمبر لشراء مجموعة بيادجو أيروسبيس المتعثرة، عملاقا عالميا في إنتاج مختلف أنواع المسيرات.

وتقول بايكار إن “الشركتين ستسعيان أيضا لتوسيع تعاونهما ليشمل مجال دراسات الفضاء” مشددة على “قدراتها العالية في تكنولوجيا المسيرات والذكاء الاصطناعي”، 

لجم/ليل/غ ر

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