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اتفاق بين دمشق وأنقرة على نقل الغاز الطبيعي إلى سوريا

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أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير الجمعة، التوصل إلى اتفاق يقضي بإمداد تركيا جارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن البشير قوله في بيان إنّه اتفق مع نظيره التركي أرسلان بيرقدار “على تزويد سوريا بـ6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، عبر خط نقل كلّس-حلب”. 

وتقع كلّس قرب الحدود بين البلدين، شمال مدينة حلب السورية.

وأضاف البشير “إن ذلك يسهم في زيادة ساعات تشغيل الكهرباء وتحسين واقع الطاقة في سوريا”. 

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء البلاد، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب حرب استمرّت 14 عاما.

وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا.

وقال وزير الطاقة التركي لقناة “سي ان ان تورك” الخاصة مساء الخميس، “سنقوم بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي من كلّس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وأضاف “إنّ هذا الغاز سيُستخدم في إنتاج الكهرباء في محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في حلب”، مؤكدا تدفقا يوميا مخططا له يبلغ ستة ملايين متر مكعب.

وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سوريا من الأردن لمعالجة نقص إنتاج الكهرباء.

بورس-لغ/ناش/ود

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية