اتفاق تاريخي في منظمة الصحة العالمية على الاستعداد للجوائح ومكافحتها مستقبلا

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بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحّة العالمية الأربعاء بالتوافق على اتفاق تاريخي يهدف للاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الجوائح المستقبلية ومكافحتها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس متوجها إلى المندوبين فجر الأربعاء إن ذلك “يشكل محطة مهمة في رحلتنا المشتركة نحو عالم أكثر أمانا”

وأضاف “لقد صنعت دول العالم التاريخ اليوم في جنيف”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان إنّ “الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود الرامية لجعل العالم أكثر أمانا من الجوائح عبر بلورة مسودة اتفاقية ستنظر فيها جمعية الصحة العالمية المقبلة في أيار/مايو”.

واحتاج المندوبون إلى يوم مفاوضات إضافي وليلة من النقاشات قبل الاتفاق على النص بكامله. وأوضح لوكالة فرانس برس عضو في أحد الوفود المشاركة في المفاوضات التي جرت في مقرّ المنظمة في جنيف أنّ الاتفاق “تم التوصل إليه في تمام الساعة 1:58 من فجر الأربعاء”.

وأضاف تيدروس أنّ أعضاء الوفود التي شاركت في المفاوضات “ومن خلال توصّلهم إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقية الجوائح، لم يؤسسوا فحسب لاتفاقية متعدّدة الأجيال لجعل العالم أكثر أمانا، بل أظهروا أيضا أن التعددية حيّة وبصحة جيدة، وأنّه في عالمنا المنقسم، لا تزال الدول قادرة على العمل معا لإيجاد أرضية مشتركة واستجابة مشتركة للتهديدات المشتركة”.

وبعد خمس سنوات على ظهور فيروس كوفيد-19 الذي أودى بحياة الملايين ودمّر الاقتصاد العالمي، ما زال العالم، على الرغم من أنه أفضل استعدادا، بعيدا كل البعد عن أن يكون جاهزا لمواجهة جائحة أخرى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية وخبراء.

– “اتفاق للمساواة” –

وكانت المفاوضات تعثّرت عند بضع نقاط أبرزها المادة 11 من النص المكوّن من 30 صفحة والتي تحدد نقل التكنولوجيا لإنتاج المنتجات الصحية المتعلقة بالأوبئة، وخصوصا لصالح البلدان النامية.

وكانت هذه القضية محور شكاوى كثيرة من البلدان الفقيرة خلال جائحة كوفيد-19، عندما احتكرت البلدان الغنية جرعات اللقاح والاختبارات.

وكانت الكثير من البلدان التي لديها صناعات دوائية قوية تعارض فكرة نقل التكنولوجيا على نحو إلزامي وتصر على طبيعتها الطوعية. وظهر في نهاية المطاف توافق على مبدأ نقل التكنولوجيا “بالاتفاق المشترك”.

وينص ذلك على إنشاء “نظام إتاحة المُمْرضات وتقاسم المنافع” (بابز) اي منتجات الصحة الناجمة عن استخدامها مثل اللقاحات والاختبارات. ويهدف النص إلى توسيع إمكان الحصول على هذه المنتجات من خلال إنشاء شبكة عالمية لسلسلة التوريد والخدمات الولجيستية.

وقالت آن كلير أمبرو المشاركة في رئاسة هيئة التفاوض وسفيرة فرنسا للصحة العالمية “هذا اتفاق تاريخي للأمن الصحي والمساواة والتضامن الدولي”.

– فيروس أسوأ من الحرب –

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية انضم إلى المفاوضين عصر الثلاثاء وقال لصحافيين إن النص “متوازن ويضفي مزيدا من المساواة”.

وأكد خصوصا أن “كلفة عدم التحرك باهظة أكثر بكثير لأن الفيروس أسوأ عدو وقد يكون أسوأ من الحرب”.

وقد جرت المفاوضات في حين تشهد التعددية والنظام الصحي العالمي أزمة خطرة بسبب الاقتطاعات الهائلة التي أجراها الرئيس دونالد ترامب في المساعدات الدولية الأميركية، علما أن الولايات المتحدة كانت أكبر المانحين في المجال الإغاثي على الإطلاق.

وتغيب ممثلو واشنطن عن المفاوضات بعدما قرر الرئيس الأميركي الانسحاب من المنظمة.

ابو/بم-غ ر