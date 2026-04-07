اتهام جندي أسترالي بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وُجّهت الثلاثاء تهمة قتل أسرى في أفغانستان إلى الجندي الأسترالي السابق في قوات الخدمة الجوية الخاصة بن روبرتس‑سميث، الحاصل على أعلى وسام عسكري في بلاده تقديرا لجهوده في قتال المتمردين.

وقالت مفوضة الشرطة كريسي باريت إنه يُشتبه في تورط الجندي بسلسلة من عمليات القتل غير القانونية بين العامَين 2009 و2012.

وأظهرت وثائق المحكمة أن روبرتس‑سميث يواجه خمس تهم تتعلق بارتكاب “جرائم حرب وقتل”، كما تشمل ارتكاب جريمة فعلية، والمشاركة في ارتكاب جريمة، وثلاث تهم بالمساعدة أو التحريض على القتل.

وفي حال إدانته، قد يواجه روبرتس‑سميث عقوبة السجن المؤبد.

وقد نشرت أستراليا 39 ألف جندي في أفغانستان على مدى عقدين كجزء من العمليات التي قادتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد حركة طالبان وجماعات مسلحة أخرى.

سفت/ملك/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

