احتجاجات مناهضة لإسرائيل تنهي سباق إسبانيا للدراجات مبكرا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – فاز الدنمركي يوناس فينجارد متسابق فريق فيسما-ليس آبايك يوم الأحد بسباق إسبانيا للدراجات بعد أن ألغى المنظمون المرحلة الأخيرة يوم الأحد وسط مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة مدريد، ومحاولات من الشرطة للتصدي للاحتجاجات على مشاركة فريق إسرائيلي.

وأزال متظاهرون الحواجز المعدنية ووقفوا على مسار السباق في عدة نقاط بالمدينة بينما حاولت الشرطة إبعادهم.

وقال متحدث باسم منظمي السباق لرويترز عبر الهاتف “انتهى السباق”.

واستهدفت الاحتجاجات فريق إسرائيل-بريمر تيك بسبب أفعال إسرائيل في غزة، وكان بعض المتسابقين هددوا بالانسحاب خلال الأيام الماضية بسبب عرقلة السباق في مراحل مختلفة.

وجرى نشر أكثر من ألف شرطي يوم الأحد مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما، وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الأخيرة في مدريد في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

وجاءت هذه الأحداث بعد ساعات من إبداء رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وقال سانتشيث في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة الجنوبية “اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا). نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين”.

وبعد إنهاء السباق مبكرا، استمرت الاشتباكات، إذ قام متظاهرون بإلقاء عبوات المياه وأشياء أخرى على الشرطة.

(إعداد باسم زهران للنشرة العربية)

