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احتجاز 3 رؤساء بلديات في تركيا مع توسع حملة على المعارضة

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أنقرة (رويترز) – ذكر بيان للادعاء العام التركي وتقارير إعلامية أن السلطات احتجزت يوم السبت ثلاثة رؤساء بلديات آخرين من حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، موسعة بذلك نطاق حملة قانونية مستمرة منذ شهور بدأت في إسطنبول.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تقرر احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلا عن ثمانية آخرين.

وقالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية إن رئيس بلدية أنطاليا ونائب رئيس بلدية منطقة بيوك شكمجة في إسطنبول احتجزا أيضا في إطار تحقيق أوسع نطاقا شمل المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، منهم 11 من رؤساء البلديات السابقين، منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وينفي حزب الشعب الجمهوري هذه الاتهامات بشدة ويقول إن التحقيق له دوافع سياسية، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.

وسُجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في مارس آذار الماضي على ذمة محاكمة بتهم فساد ينفيها.

وأدى ذلك إلى اندلاع أكبر احتجاجات في الشوارع منذ 10 سنوات وعمليات بيع حادة في الأصول التركية.

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