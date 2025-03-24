اختتام محادثات أميركية روسية في الرياض وبيان مشترك مرتقب الثلاثاء

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اختتمت محادثات مغلقة استمرت 12 ساعة بين مسؤولين أميركيين وروس الاثنين في السعودية للبحث في هدنة جزئية محتملة في الحرب الدائرة في أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي للبلاد.

وسيصدر البيت الأبيض والكرملين الثلاثاء بيانا مشتركا يلخّص المفاوضات التي كانت موسكو توقّعت أن تتّسم بـ”الصعوبة”، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيجاد تسوية سريعة للحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، آملا أن تمهد المحادثات في الرياض لتحقيق اختراق.

غداة محادثات أميركية-أوكرانية، اجتمع الفريقان الأميركي والروسي خلف أبواب مغلقة في أحد فنادق الرياض الفخمة حيث طُرحت إمكانية إحياء اتفاقية البحر الأسود لعام 2022.

وقال مسؤول في الوفد الأوكراني طالبا عدم الكشف عن هويته لوسائل إعلام عدة من بينها فرانس برس “ننتظر راهنا نتائج الاجتماع بين الولايات المتحدة وروسيا”. وتوقع إجراء “لقاء آخر مع الولايات المتحدة” الاثنين. وينتظر الوفد الأوكراني في مكان قريب تحسبا لإحراز تقدم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، بعد أيام من المشادة الكلامية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وافقت أوكرانيا على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما خلال محادثات في جدة، وهو مقترح رفضه الروس لاحقا.

– مناقشات حول البحر الأسود –

يدرس المسؤولون الآن إمكان استئناف اتفاقية البحر الأسود للحبوب، وهي اتفاقية مدتها عام سمحت بشحن ملايين الأطنان من الحبوب وغيرها من صادرات الأغذية من موانئ أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إحاطته اليومية إن “مسألة اتفاقية البحر الأسود وجميع الجوانب المتعلقة بتجديدها مطروحة على جدول الأعمال اليوم”.

وأضاف “كان هذا اقتراح الرئيس ترامب، ووافق عليه الرئيس بوتين. وبهذا التفويض، سافر وفدنا إلى الرياض”.

كان من المقرر في الأصل أن يجري الأميركيون محادثات منفصلة متزامنة مع الوفدين الأوكراني والروسي، قبل أن يتم التحول إلى إجراء جولات محادثات الواحدة تلو الأخرى مع كل طرف.

انتهت اللقاءات بين الوفد الأوكراني برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف والأميركيين في وقت متأخر من ليل الأحد.

وقال مصدر مطلع لفرانس برس إن الفريق الأميركي يترأسه أندرو بيك، أحد كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ومايكل أنتون وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وأعلن عمروف أن جولة المحادثات التي عقدت في الرياض لوضع حد للحرب كانت “مثمرة ومركّزة”.

وأضاف عبر شبكات التواصل الاجتماعي “أثرنا نقاطا رئيسية بينها الطاقة”، مضيفا أن اوكرانيا تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في “سلام عادل ومستدام”.

من جهته، أظهر ستيف ويتكوف موفد الرئيس دونالد ترامب تفاؤلا الأحد، قائلا إنه يتوقع إحراز “تقدم حقيقي” خلال هذه المحادثات.

وصرّح ويتكوف لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية “أظن أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على سفن البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل”.

– أسئلة عالقة –

وبادر بيسكوف إلى خفض سقف التوقعات المرتبطة بالمحادثات المرتقبة، قائلا للتلفزيون الروسي الأحد “هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل”.

وأضاف “نحن لسنا سوى في بداية هذا الطريق”، مشيرا إلى أن ثمة الكثير من الأسئلة العالقة حول كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار المحتمل.

وفيما رفض الرئيس فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري لمدة 30 يوما، اقترح أن يقتصر الأمر على وقف الهجمات على منشآت الطاقة.

وقال بيسكوف في المقابلة التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إن “مفاوضات صعبة تنتظرنا”.

من جهته، قال مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن كييف ستقترح وقفا أوسع لإطلاق النار، يشمل الهجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية والضربات البحرية.

الاثنين وبالتزامن مع المحادثات في السعودية، أدى هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا إلى إصابة قرابة 90 شخصا بينهم 17 طفلا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جانبها، أعلنت شركة السكك الحديد الأوكرانية أنها تتعرض لهجوم إلكتروني متطور منذ الأحد. وشبكة السكك الحديد مترامية الأطراف عبر أوكرانيا وتربطها بدول أوروبية. ولم تُفصح الشركة عن هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم أو من يقف وراءه، ولكنها قالت إن خدماتها مستمرة في حين تعطلت منذ يومين مبيعات التذاكر عبر الإنترنت.

وفيما تتواصل الضربات المتبادلة، حض زيلينسكي حلفاء بلاده على ممارسة ضغوط جديدة على روسيا.

وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد “ثمة حاجة إلى قرارات جديدة وضغوط جديدة على موسكو لإنهاء هذه الضربات وهذه الحرب”.

تأتي المحادثات في السعودية بعد تقارب يسجّل في العلاقات بين موسكو واشنطن في عهد ترامب.

بور-فوكس/سام-ع ش-ود/ح س