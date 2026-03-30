ارتفاع أسعار الألومنيوم بعد هجمات إيران على مصاهر في دول الخليج

ارتفعت أسعار الألومنيوم الاثنين، في اليوم التالي للهجمات التي استهدفت اثنين من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم في دول الخليج، والتي تبنتها إيران.

قرابة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر طن الألومنيوم بنسبة 4,22 بالمئة ليصل إلى 3435 دولارا، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 6 بالمئة في وقت سابق من اليوم.

وأشارت المحللة في بنك “سويسكوت” إيبك أوزكاردسكايا في تقرير لها الاثنين إلى أن “تصاعد الصراع وتمدده في الشرق الأوسط أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والألومنيوم فور افتتاح الأسواق”.

وبعد أكثر من شهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية ضد إيران، لا يزال الصراع محتدما، وتتواصل الهجمات من كلا الجانبين، ما يعيد إحياء المخاوف من اضطرابات كبيرة وإنعكاسات على الاقتصاد العالمي.

وأعلنت طهران الأحد مسؤوليتها عن هجمات استهدفت اثنين من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم في منطقة الخليج، وتحديدا في البحرين والإمارات العربية المتحدة.

وأشار محللون في بنك “أي أن زد” في تقرير صدر الخميس إلى أن “الشرق الأوسط أصبح موردا رئيسيا للاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة واليابان” بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أدى إلى فرض عقوبات على واردات الألومنيوم من موسكو.

وأضافوا أن “أي اضطراب إضافي في الإمدادات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم والرسوم”.

