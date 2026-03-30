ارتفاع أسعار النفط بعد تصريح ترامب بأنه يدرس الاستيلاء على جزيرة خارك

ارتفعت أسعار النفط الاثنين وسط تكهنات بتدخل بري أميركي محتمل في إيران، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يدرس الاستيلاء على النفط الإيراني والسيطرة على الميناء النفطي في جزيرة خارك.

وبعد أن بلغ سعر خام برنت من بحر الشمال، تسليم أيار/مايو، 116,75 دولارا في بداية التداول، ارتفع بنسبة 3,01 بالمئة عند حوالي الساعة 8,20 صباحا بتوقيت غرينتش ليصل إلى 115,96 دولارا.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أيار/مايو، فارتفع بنسبة 1,93 بالمئة ليصل إلى 101,56 دولار.

وعلى الرغم من إجراء محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران وفق باكستان، والوعد الأميركي بإنهاء وشيك للصراع، هاجم الحوثيون الموالون لإيران في اليمن إسرائيل نهاية الأسبوع الفائت، فيما واصلت طهران استهداف البنية التحتية الاقتصادية لدول الخليج، بينما قالت إسرائيل إنها تريد “توسيع المنطقة الآمنة” في جنوب لبنان.

وقال المحلل في شركة “بي في أم إنرجي” (PVM Energy) تاماس فارغا “إذا شنت الولايات المتحدة هجوما بريا على إيران، أو إذا كثفت طهران ضرباتها الانتقامية ضد البنية التحتية للطاقة (لدول الخليج) أو أغلقت المضيق (هرمز) تماما، فإن توقعات سعر برميل النفط عند 200 دولار لن تكون فرضية مستبعدة”.

وقد صرح الرئيس الأميركي خلال مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” بثت مساء الأحد أن الجيش الأميركي يمكنه “بسهولة بالغة” السيطرة على جزيرة خارك.

وتضم جزيرة خارك الواقعة في شمال الخليج، ما يقرب من 90 بالمئة من صادرات إيران من النفط الخام، وفق مذكرة حديثة صدرت من البنك الأميركي “جي بي مورغان”.

ويقول المحلل في بنك (آي إن جي) ستيفان كوبمان إن الاستيلاء على هذه الجزيرة لن يعني أن دونالد ترامب سيكون قادرا على “أخذ” النفط الإيراني، وهي نية أعرب عنها في مقابلته الأحد، لكنها ستؤدي إلى “شل جزء كبير من قدرة إيران على التصدير”، ما “سيرفع الأسعار العالمية”.

من جهته، يرى فارغا من (PVM Energy) أن “التقديرات تختلف، ولكن حتى الافتراض المتحفظ بأن 10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة ستبقى عالقة بسبب النزاع يمثل حوالى 300 مليون برميل شهريا، أو ما يقرب من ثلاثة أيام من الاستهلاك العالمي”.

ويشير المحلل إلى أنه “حتى في حالة الهدنة أو الوصول إلى اتفاق السلام، فإن العودة إلى الوضع الطبيعي سيستغرق شهورا، وهو أمر يبدو غير مرجح على المدى القصير، خصوصا وأن الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية في المنطقة”.

