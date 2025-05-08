The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

ارتفاع الإنتاج الصناعي والصادرات في ألمانيا في ظل شبح الرسوم الجمركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في آذار/مارس كما ارتفعت الصادرات، حسبما أظهرت بيانات، ما يمثل عاملا ايجابيا لأكبر اقتصاد في أوروبا حتى مع غموض التوقعات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. 

وارتفع إنتاج المصانع بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات أولية لوكالة الإحصاء الفدرالية ديستاتيس، بعد انخفاض حاد في شباط/فبراير. 

وكان الارتفاع المسجل في آذار/مارس والمدفوع من قطاعات من بينها السيارات والأدوية، أفضل من زيادة بنسبة 0,75% توقعها محللون استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية “فاكت سيت”.

وارتفعت الصادرات بنسبة 1,1% مقارنة بالشهر السابق مدعومة بزيادة عمليات الشحن إلى الولايات المتحدة قبل فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، طبقا للتوقعات. 

وقالت المحللة في كابيتال إيكونوميكس فرانتسيسكا بالماس إن ارتفاع الإنتاج الصناعي أثبت أن “الظروف في القطاع استقرت في الأشهر الأخيرة”. 

لكنها حذرت من أن بعض القوة في آذار/مارس تعود على الأرجح إلى إسراع الشركات في تخزين السلع قبل دخول الرسوم الأميركية التي فرضت في نيسان/أبريل حيز التنفيذ.

وأضافت “ومع تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرجح أن يظهر قريبا، وفيما لا يزال أي دعم من الحكومة الجديدة على بعد بضعة أشهر، نعتقد أن حدوث تحسن إضافي أمر غير مرجح”. 

انكمش الاقتصاد الألماني خلال العامين الماضيين بسبب ركود التصنيع وضعف الطلب على الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة. وثمة مخاوف من احتمال أن تدفع السياسات التجارية الأميركية الاقتصاد إلى عام ثالث من الركود. 

وارتفعت الصادرات مسجلة 133,2 مليار يورو (150,5 مليار دولار) في آذار/مارس، وفقا لمكتب الإحصاء الألماني. 

واستوردت ألمانيا سلعا بقيمة 112,1 مليار يورو في آذار/مارس، بانخفاض 1,4% عن الشهر السابق، فيما بلغ فائضها التجاري 21,1 مليار يورو.

سر/غد/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية