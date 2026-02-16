ارتفاع حصيلة الإعصار جيزاني في مدغشقر إلى 59 قتيلا

قضى 59 شخصا على الاقل واعتبر 15 آخرون في عداد المفقودين بعد مرور الإعصار جيزاني الذي ضرب تواماسينا، ثاني مدن مدغشقر، قبل ستة أيام، وفق حصيلة رسمية جديدة الاثنين.

وخلف الاعصار دمارا كبيرا في تواماسينا بشمال شرق الجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي، مع رياح عاتية بلغت سرعتها 250 كلم في الساعة.

وكان شمال غرب مدغشقر تعرض بداية شباط/فبراير للإعصار الاستوائي فيتيا الذي خلف سبعة قتلى على الاقل وأدى الى نزوح أكثر من عشرين الف شخص.

وأحصي معظم قتلى الاعصار جيزاني في مدينة تواماسينا التي يناهز عدد سكانها 400 الف نسمة، بحسب حصيلة محدثة صدرت الاثنين من المكتب الوطني لإدارة الاخطار والكوارث. وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 43 قتيلا.

واصيب أكثر من 800 من السكان وأجبر 16 الفا على مغادرة منازلهم. كذلك، سجل تدمير 25 الف مسكن فيما غمرت المياه 27 الف مسكن آخر.

واظهرت صور لوكالة فرانس برس التقطت نهاية الاسبوع الفائت شوارع في الوسط التجاري لتواماسينا وقد غمرتها المياه الموحلة، فيما اصطف سكان بطابور داخل مدرسة ابتدائية تحولت مركزا لتوزيع المساعدات.

والجمعة، لفت برنامج الأغذية العالمي الى الوضع الهش لسكان تواماسينا، مؤكدا أن شبكة الكهرباء تضررت بنسبة 95 في المئة مع افتقار كامل الى المياه.

وقدمت الصين الى مدغشقر “مساعدة بقيمة مئة مليون يوان” (نحو 12 مليون يورو)، فيما اعلنت باريس إرسال مواد غذائية ومسعفين وعناصر إطفاء من جزيرة لا ريونيون الفرنسية التي تبعد من مدغشقر حوالى الف كلم.

وواصل الإعصار جيزاني طريقه الى موزمبيق حيث أسفر في نهاية الاسبوع عن مقتل أربعة أشخاص وخلف دمارا في مدينة اينهامبان الساحلية الجنوبية.

