ارتفاع حصيلة الضربات الروسية على أوكرانيا ليلا إلى قتيلين (السلطات)

afp_tickers

3دقائق

ارتفعت حصيلة ضحايا الضربات الروسية على أوكرانيا خلال الليل إلى قتيلين وعشرات الجرحى، بحسب ما أعلنت السلطات، فيما صدر تحذير من تهديد جوي على مستوى البلاد.

وأفادت هيئة الطوارئ الرسمية بأن هجوما على العاصمة كييف ألحق أضرارا بعدد من الأبراج وشاركت صورا لعناصر إطفاء يكافحون حريقا على طابق مرتفع.

وقالت على تلغرام إن “شخصا قُتل وأصيب 18 بجروح في العاصمة نتيجة الهجوم الكبير”.

وتابعت بأنه “تمّت السيطرة على الحرائق وعمليات الإنقاذ الطارئة متواصلة”.

أعلنت السلطات الأوكرانية في الأثناء عن تحذير من تهديد جوي محتمل عند الساعة 6,06 صباحا (03,06 ت غ).

وجاء ذلك بعد مقتل شخص وإصابة آخرين في ضربة جوية روسية على منطقة سومي (شمال شرق) الأوكرانية القريبة من الحدود، وفق ما أعلنت السلطات المحلية مساء السبت.

وقال حاكم سومي أوليغ غريغوروف على تلغرام “نتيجة هجوم معاد على مشارف قرية بوتفيل، قتل شخص وأصيب آخرون” من بينهم صبي صغير يبلغ تسع سنوات.

وفي جنوب شرق البلاد، أسفر هجوم بمسيّرة روسية مساء السبت في زابوريجيا عن إصابة 15 شخصا على الأقل، نقل أربعة منهم إلى المستشفى، وفق ما أفاد إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية لهذه المنطقة التي تحتلها روسيا جزئيا، ونشر صورا لمبان سكنية متضررة بشكل كبير.

وتحتل القوات الروسية نحو 20% من أوكرانيا.

تأتي الضربات الأخيرة بعدما تعهّدت نحو عشرين دولة على رأسها فرنسا وبريطانيا الخميس الانضمام إلى قوة “طمأنة” تتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق لإنهاء الحرب التي أشعلها الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض تواجد أي قوات غربية في أوكرانيا واعتبر بأنها ستكون هدفا “مشروعا” لجيشه.

ولم تفض جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسابيع الأخيرة لوضع حد للحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف إلى أي نتيجة تذكر.

بور-غمو/لين