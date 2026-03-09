ارتفاع حصيلة القتلى إثر الفيضانات في كينيا إلى 45

قضى 45 شخصا على الأقلّ في فيضانات في كينيا وقعت بعد أمطار غزيرة، بحسب ما أعلنت قوى الأمن الاثنين في حصيلة محدّثة للضحايا.

وكانت الشرطة قد أعلنت السبت عن مقتل 23 شخصا على الأقلّ في العاصمة نيروبي وحدها.

وتواصل فرق الإسعاف انتشال الجثث ومساعدة العالقين تحت الأنقاض.

والأحد، نقلت صحيفة “ذي ستاندارد” عن مسؤول حكومي ارتفاع حصيلة القتلى في العاصمة إلى 26، في حين ما زال كثيرون في عداد المفقودين.

والاثنين، أفاد الناطق باسم الشرطة الكينية مايكل موتشيري وكالة فرانس برس في رسالة وجيزة بـ”نزوح 2224 شخصا” و”غرق 45″ بحسب حصيلة غير نهائية مسجّلة على مستوى البلد، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وغمرت المياه الطرقات الرئيسية وجرفت السيّارات واجتاحت المنازل والمتاجر إثر تساقطات غزيرة هطلت الجمعة. وأبلغ مراسل وكالة فرانس برس عن أضرار جسيمة لحقت بالبنى التحتية والطرقات، في الأحياء الفقيرة وتلك الراقية على السواء.

وأعرب سكان عن استيائهم من حاكم نيروبي جونسون ساكاجا الذي تعهّد بتحsين شبكات الصرف والبنى التحتية المرورية عند تولّيه منصبه في 2022.

ودمّرت منازل ومزارع كثيرة في المناطق المحيطة بالعاصمة، على ما أفاد الصليب الأحمر الكيني متحدّثا عن “كارثة”.

وقد أشارت دراسات علمية كثيرة إلى زيادة تواتر الفترات الشديدة الرطوبة أو الجفاف في الشرق الإفريقي في السنوات العشرين الأخيرة.

