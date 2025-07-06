ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني في باكستان إلى 27 قتيلا

afp_tickers

2دقائق

أسفر انهيار مبنى سكني من خمسة طوابق في كراتشي عن 27 قتيلا على الأقل، وفق حصيلة جديدة للسلطات الباكستانية الأحد، في وقت أوشكت عمليات رفع الانقاض أن تنتهي.

وقع الحادث الجمعة قبيل الساعة العاشرة (5,00 ت غ) في أكبر مدينة في باكستان، وتحديدا في حي لياري الفقير والذي سبق ان شهد أعمال عنف لعصابات ويعتبر أحد الأماكن الأكثر خطرا في البلاد.

وقال حسن خان المتحدث باسم المسعفين لوكالة فرانس برس “تم رفع القسم الأكبر من الانقاض”، لافتا الى مقتل 27 شخصا. وكانت حصيلة سابقة أشارت الى سقوط 21 قتيلا.

ورجح خان أن تنتهي عمليات إزالة الأنقاض بعد ظهر الأحد.

وقالت السلطات السبت لفرانس برس إن المبنى أعتبر غير آمن للسكن وإن إشعارات إخلاء أرسلت إلى سكانه على مدى ثلاث سنوات، لكن المالكين وبعض السكان قالوا إنهم لم يتسلموها.

وأفاد سكان بأنهم رأوا تشققات في المبنى قبيل انهياره.

وكثيرا ما تحصل انهيارات أسقف ومبان في أنحاء باكستان، ويعود ذلك أساسا إلى ضعف معايير السلامة ومواد البناء الرديئة في البلد الواقع بجنوب آسيا، والذي يزيد عدد سكانه على 240 مليون نسمة.

لكن كراتشي، التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، تُعرف بشكل خاص بسوء البناء والتوسعات العمرانية غير القانونية والبنى التحتية المتهالكة والاكتظاظ السكاني والتراخي في تطبيق قواعد البناء.

سام/ب ق/لين