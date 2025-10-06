ارتفاع حصيلة قتلى انهيار المدرسة في إندونيسيا إلى 63 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى مدرسة في إندونيسيا إلى 63 شخصا الاثنين، بحسب ما أفاد مسؤولون، مع انتشال عناصر الإغاثة المزيد من الأشلاء من تحت أنقاض المبنى الذي انهار الأسبوع الماضي.

وانهار جزء من المدرسة الداخلية الدينية متعددة الطبقات في جزيرة جاوة الأسبوع الماضي أثناء تجمع أكثر من 150 طالبا لأداء صلاة العصر.

وما زال حوالى خمسة طلاب في عداد المفقودين.

وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يودهي برامانتيو في مؤتمر صحافي الاثنين “نأمل أن نتمكن من اتمام عمليات البحث اليوم وتسليم الجثث” إلى العائلات.

من جانبه، ذكر نائب مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بودي إيراوان أن الانهيار كان الكارثة الأكثر حصدا للأرواح في إندونيسيا حتى الآن خلال هذا العام.

ويعمل محققون على تحديد أسباب الانهيار، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن عدم احترام معايير البناء السليم ساهم في الحادثة، بحسب خبراء.

ووافقت عائلات المفقودين الخميس الماضي على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادة المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة.

وتثير معايير البناء المتراخية مخاوف كبيرة حيال سلامة الأبنية في إندونيسيا.

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات بجروح في أيلول/سبتمبر عندما انهار مبنى في جاوة الغربية.

