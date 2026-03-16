ارتفاع عدد جرحى الجنود الأمريكيين في حرب إيران إلى نحو 200

واشنطن 16 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين إن عدد الجرحى من الجنود الأمريكيين في الحرب على إيران ارتفع إلى نحو 200، مع دخول الصراع أسبوعه الثالث.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الغالبية العظمى من الجرحى تعرضوا لإصابات طفيفة، وإن 180 جنديا منهم عادوا إلى الخدمة بالفعل.

وأضافت القيادة المركزية أن الجنود أصيبوا في الكويت والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والعراق وإسرائيل.

وبالإضافة إلى الجرحى، لقي 13 جنديا أمريكيا حتفهم منذ أن ردت إيران بقصف قواعد عسكرية أمريكية عقب بدء الحرب في 28 فبراير شباط.

واستهدفت الهجمات الإيرانية أيضا بعثات دبلوماسية وفنادق ومطارات، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في دول خليجية.

كانت رويترز قد أوردت تقريرا الأسبوع الماضي يفيد بإصابة ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا في الصراع، مما يسلط الضوء على خطورة الضربات التي ترد بها إيران.

ونفذت الولايات المتحدة غارات على أكثر من 7000 هدف في إيران.

وقال مسؤول أمريكي اليوم الاثنين، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن أكثر من 10 طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9 دمرت في الحرب.

ويمكن للطائرة جنرال أتوميكس إم كيو-9 ريبر أن تحوم على ارتفاع يزيد على 15 كيلومترا لأكثر من 27 ساعة، وتجمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام كاميرات وأجهزة استشعار ورادارات متطورة.

ويمكن تجهيز الطائرة ريبر، التي دخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي قبل 16 عاما، بأسلحة مثل صواريخ جو-أرض.

(إعداد عبدالحميد مكاوي وحسن عمار ودعاء محمد للنشرة العربية )