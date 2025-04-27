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ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 25

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأحد أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء الانفجار القوي الذي هز ميناء بندر عباس، أكبر موانئ البلاد، ارتفع إلى 25 قتيلا على الأقل وأصيب أكثر من 700 شخص بينما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق تماما.

ويقول مسؤولون إن الانفجار الذي وقع يوم السبت في قطاع الشهيد رجائي بالميناء، وهو أكبر مركز للحاويات في إيران، ربما نتج عن انفجار مواد كيميائية.

وقالت منظمة إدارة الأزمات الإيرانية إن من بين 752 شخصا تلقوا العلاج لإصاباتهم، لا يزال 190 شخصا يتلقون العلاج في المراكز الطبية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية