ارتفاع قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 70

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الاثنين أن عدد قتلى الانفجار الضخم في ميناء بندر عباس ارتفع إلى 70 على الأقل بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1200، فيما كافحت فرق الإطفاء حريقا قال مسؤولون إيرانيون إنه أُخمد بعد 48 ساعة من اندلاعه.

وقع الانفجار يوم السبت في قطاع الشهيد رجائي بالميناء، أكبر مركز للحاويات في إيران. وقالت وسائل إعلام رسمية إن جهود إخماد الحريق مستمرة منذ ذلك الحين، مع اندلاع حرائق متفرقة بسبب الرياح ووجود بضائع قابلة للاشتعال في الحاويات، والتي أطلق بعضها انبعاثات سامة في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محافظ هرمزجان التي تتبعها بندر عباس قوله “بعد السيطرة على الحريق الهائل، تجري عمليات الإنقاذ… قد تستغرق إزالة الحاويات ما يصل إلى أسبوعين”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن وزير الداخلية إسكندر مؤمني قوله إن عمليات مكافحة الحريق في قطاع الشهيد رجائي انتهت، وإن السلطات المحلية هي التي تتولى الآن عملية إدارة مكافحة الحرائق.

وأضاف مؤمني “تم رصد أوجه قصور فيما يتعلق بعدم احترام بروتوكولات الأمن وتم استدعاء المقصرين”.

وكشف تقرير أولي صادر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث عن وجود تقصير في الالتزام بمبادئ الدفاع المدني والأمن.

ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ هرمزجان قوله إن نحو 22 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، فيما لم يتم التعرف على هوية 22 آخرين حتى الآن.

وأمر الزعيم الأعلى علي خامنئي يوم الأحد بإجراء تحقيق “للكشف عن أي إهمال أو تعمد” وراء الحادث، في إشارة إلى أن السلطات لا تستبعد أنها عملية تخريب.

وقع الحادث في الوقت الذي بدأت فيه إيران جولة ثالثة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان، لكن ليس هناك أي مؤشر على وجود صلة بين الأمرين.

وأعلنت شركة البنية التحتية للاتصالات في إيران يوم الاثنين إحباط هجوم إلكتروني كبير على البنية التحتية للبلاد بعد يوم من الانفجار، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وهناك اشتباه بأن سوء تخزين المواد الكيماوية في الحاويات هو سبب الانفجار. وقال متحدث باسم منظمة إدارة الأزمات يوم السبت إنه كانت هناك تحذيرات سابقة تسلط الضوء على مخاطر محتملة على السلامة في الميناء.

ونفت وزارة الدفاع الإيرانية يوم الأحد تقارير إعلامية دولية أشارت إلى أن الانفجار قد يكون مرتبطا بسوء التعامل مع الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ.