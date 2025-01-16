اسبانيا والمغرب على طريق استئناف العلاقات التجارية في سبتة ومليلية

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للمرّة الأولى منذ ست سنوات، عبرت شاحنات محمّلة بضائع الأربعاء والخميس الحدود نحو المغرب من سبتة ومليلية، في خطوة تمثّل عودة حركة التجارة العابرة للحدود في الجيبين الخاضعين للسيادة الإسبانية.

وكتبت سابرينا مو مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية الأربعاء على “اكس” أن “بضائع نقلت اليوم إلى المغرب عبر الجمارك التجارية في مليلية، في خطوة إضافية نحو تطبيع الحدود والجمارك التجارية”.

في العام 2018، أغلق المغرب بشكل أحادي الجمارك التجارية مع مليلية، في ظلّ توتّرات دبلوماسية تفاقمت بعد رفض إسبانيا الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة غنية بالفوسفات والسمك مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة “للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” وموضع خلاف بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

أما سبتة، الجيب الإسباني الآخر في شمال إفريقيا، فلم يكن فيها أيّ مكتب للجمارك يتيح عبور البضائع. ولم يكن يسمح فيها سوى بعبور الأفراد والمركبات الخاصة.

لكنّ مكتبا للجمارك التجارية دشّن الخميس مع عبور أوّل شاحنة بضائع. وأفادت صحيفة “إل فارو دي سويتا” المحلية بأن الشاحنة عبرت مركز الجمارك عند الساعة 11,00.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأربعاء من بيروت حيث كان في جولة في المنطقة أن عبور البضائع في سبتة ومليلية يندرج في سياق “المرحلة الأولى” من تطبيع العلاقات التجارية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.

أغلقت المعابر الحدودية في سبتة ومليلية بالكامل في آذار/مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وامتدّ إغلاقها في ظلّ النزاع بشأن الصحراء الغربية.

وأعيد فتحها في أيار/مايو 2022 بعد تخلّي مدريد عن موقفها المحايد من القضيّة ودعمها المقترح المغربي لحكم ذاتي في الصحراء الغربية. غير أن الجمارك التجارية بقيت مغلقة لأسباب “تقنية” بحسب مدريد.

ويشكّل جيب سبتة الصغير الواقع على الساحل الشمالي للمغرب، كما مليلية الواقعة على مسافة حوالى 400 كيلومتر شرقا، الحدود البرّية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا. ويطالب المغرب ببسط سيادته على الإقليمين.

ال/م ن/ب ق