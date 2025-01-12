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استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روما وطرابلس

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استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين روما وطرابلس الأحد بعد انقطاع دام عشر سنوات، وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى “جهد حثيث” لتعزيز العلاقات مع ليبيا. 

وأعلنت شركة الطيران الوطنية الإيطالية “إيتا” الأحد أنها سيّرت أول رحلة تجارية لها بين مطار معيتيقة في طرابلس ومطار فيوميتشينو في روما، ومن المقرر أن تسيّر رحلتين أسبوعيا. 

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان إن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد عقد من الانقطاع “يشكل جزءا من جهد مستمر وحثيث من قبل المؤسسات الإيطالية ونظام الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات مع ليبيا، الشريك الاستراتيجي والمميز لبلدنا”.

في تشرين الأول/اكتوبر، وقعت الدولتان خلال زيارة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين طرابلس وروما.

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. 

امس/شي/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية