استئناف تدريجي للرحلات في مطار هيثرو في لندن بعد حريق في محطة كهرباء

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استؤنفت الرحلات جزئيا في مطار هيثرو في لندن في وقت متأخر الجمعة بعدما أدى حريق في محطة كهرباء إلى توقف أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، ما تسبب في فوضى في السفر لآلاف الأشخاص حول العالم.

وأدى حريق شبّ في محطة كهرباء فرعية في وقت متأخر الخميس إلى إغلاق المطار، ما تسبب في إلغاء أو تحويل مئات الرحلات الجوية وإثارة تساؤلات حول مدى هشاشة البنية التحتية للمؤسسة.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس طائرات تهبط على المدرج في مطار هيثرو في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، فيما قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها حصلت على تصريح لتسيير ثماني رحلات طويلة ابتداء من الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش إلى وجهات من بينها جوهانسبرغ وسنغافورة والرياض.

قبيل ذلك، قال ناطق باسم المطار في بيان “يمكننا بأمان الآن البدء بتسيير رحلات في وقت لاحق اليوم. نأمل باستئناف كامل غدا” السبت.

كذلك تم رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية الليلية موقتا للمساعدة في تخفيف الازدحام، وفق إدارة النقل البريطانية.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو توماس وولدباي “نتوقع أن نعود للعمل بكامل طاقتنا غدا”.

واعتذر عن تعطل حركة الطيران، موضحا أن قرار إغلاق المطار جاء بعد تعطل محول احتياطي، ما أدى إلى إعادة هيكلة إمدادات الطاقة.

وأضاف “لقد فقدنا قدرا من الكهرباء يعادل ما تستهلكه مدينة متوسطة الحجم”، واصفا ما حدث بأنه “حادث شديد الخطورة”.

يسيّر هيثرو رحلات إلى حوالى 80 بلدا وكان من المقرر أن تهبط أو تقلع نحو 1350 رحلة من محطات المطار الخمس الجمعة، بحسب موقع تعقّب حركة الطيران على الإنترنت “فلايت رادار24”.

ويمر بمطار هيثرو نحو 230 ألف راكب يوميا و83 مليون راكب سنويا، ما يجعله من المطارات التي تشهد أكبر حركة في العالم.

ومساء الجمعة، أعلن جهاز الإطفاء في لندن أن الحريق “لا يبدو مشبوها”، مشيرا إلى أنه سيتم “التركيز على تجهيزات توزيع الكهرباء”.

جاء ذلك بعدما أعلنت شرطة العاصمة لندن أن قيادة عمليات مكافحة الإرهاب تجري التحقيق بشأن الحريق نظرا إلى “تأثير هذه الحادثة على البنى التحتية الوطنية الحيوية”.

وأضاف متحدث باسمها “بينما لا توجد مؤشرات حاليا على أن (الحادث) نجم عن عمل إجرامي، سنبقى منفتحين” على كافة الاحتمالات.

تم استدعاء عناصر الإطفاء للتعامل مع حريق في محطة فرعية عند قرابة الساعة 23,23 بالتوقيتين المحلي وغرينيتش الخميس إذ أُرسل نحو 70 عنصرا لمكافحة النيران التي تمّت السيطرة عليها قرابة الثامنة صباحا.

وأغرق انقطاع الطاقة 100 ألف منزل في الظلام خلال الليل. وقالت شبكة توزيع الكهرباء الوطنية إنه في حوالى الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش عادت الكهرباء جزئيا إلى مطار هيثرو وكذلك إلى السكان المتضررين.

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر “نحن بحاجة إلى فهم سبب وقوع حادث بهذا الحجم في محطة كهرباء فرعية قريبة للغاية من جزء حيوي من البنية التحتية الوطنية”.

– اضطرابات –

وبسبب توقف حركة المطار اضطر الكثير من الركاب لاتخاذ ترتيبات بديلة.

كان من المقرر أن تغادر تاليا فوكايديس (42 عاما) لندن صباح الجمعة متجهة إلى أثينا، لكنها سارعت إلى مطار غاتويك لدى سماعها بخبر أن عليها الحصول على بطاقة جديدة.

وقالت لفرانس برس إن والدتها ستخضع لعملية قلب مفتوح في وقت لاحق الجمعة. وأضافت بينما كان صوتها يرتجف من التأثر “علي التوجّه إلى هناك”.

كانت حوالى 120 طائرة متّجهة إلى هيثرو في الجو عندما أُعلن عن الإغلاق، بحسب خدمة “فلايت رادار24”.

وأكد مطار غاتويك، ثاني أكثر مطارات المملكة المتحدة نشاطا، بأنه سيستقبل بعض الرحلات من هيثرو. وتم تحويل رحلات أخرى إلى مطارات أوروبية من بينها شانون في جنوب غرب إيرلندا وفرانكفورت في ألمانيا ومطار شارل ديغول في باريس.

وقال نائب مفوض إدارة الإطفاء في لندن جوناثان سميث إن عناصر الإطفاء عملوا “بلا كلل في ظروف صعبة وخطيرة للغاية”.

وأضاف في تصريحات للصحافيين أن الحريق شمل “محولا يحتوي على 25 ألف لتر من الزيت المشتعل”.

وقال أحد السكان إنه سمع “انفجارا هائلا” عندما انقطع التيار الكهربائي قبيل منتصف الليل، فيما قال آخر إنه رأى “وميضا أبيض ساطعا”.

وتم إجلاء نحو 150 شخصا من العقارات القريبة بسبب الحريق.

– أسئلة –

مع تكشّف الحجم الكامل للاضطرابات الناجمة عن الحريق، واجه وزير الطاقة إد ميليباند أسئلة بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها لحريق أن يؤدي بإغلاق مطار بأكمله.

وأفاد بأن شبكة توزيع الكهرباء الوطنية أبلغته بأنها لم تشهد “أي حادث بحجم” ما حصل.

وقال لقناة “آي تي في” إنه “مع ذلك، يجعل الأمر هيثرو يبدو في وضع هش ولذا علينا أن نستخلص الدروس، برأيي، ليس بشأن هيثرو فحسب، بل كذلك بشأن كيفية حماية بنانا التحتية”.

تأثّرت الرحلات حول العالم بالإغلاق.

وأفاد مستشار الطيران فيليب باتروورث-هيز فرانس برس بأن ما حصل سيكلف المطار وشركات الطيران “بالتأكيد أكثر من 50 مليون جنيه استرليني (64,7 مليون دولار)”.

يقع هيثرو الذي افتتح عام 1946 باسم “مطار لندن” على بعد 25 كيلومترا عن غرب وسط العاصمة البريطانية.

بور-هار/لين-ح س/غ ر