استئناف محادثات غزة ومقتل ‭146‬‭ ‬في حملة إسرائيلية مستمرة منذ 3 أيام

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من ماي أنجيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قالت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنهما استأنفتا محادثات وقف إطلاق النار في قطر يوم السبت وذلك رغم تصعيد القوات الإسرائيلية حملة القصف على غزة التي أودت بحياة مئات خلال الأيام الثلاثة الماضية وتجهيزها لشن هجوم بري جديد.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 146 شخصا على الأقل تأكد مقتلهم في اليوم الثالث من أحدث حملات القصف الإسرائيلية، وهي واحدة من أعنف موجات الغارات منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس آذار. ويتلقى مئات الجرحى العلاج في المستشفى، ولا يزال عدد لا يحصى مدفونين تحت الأنقاض.

وتقول إسرائيل إنها تحشد قواتها للسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة في حملة جديدة أطلقت عليها اسم “عملية عربات جدعون” والتي تأتي في أعقاب جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي.

وتمنع إسرائيل دخول كل الإمدادات عن غزة منذ بداية شهر مارس آذار، مما أدى إلى تزايد القلق الدولي بشأن محنة سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وشاهد صحفيون من رويترز دبابات إسرائيلية تتمركز على مشارف القطاع. وداخل غزة، فرّ الناس من قصف المناطق الشمالية حاملين أمتعتهم على عربات.

وقال عماد ناصر (50 عاما) لرويترز وهو يفر من منزله هربا من الهجوم “بيفجروا في المنازل كلها والناس كلها خافت… بيعاملنا كإننا حيوانات مش بني أدمين”.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس لرويترز إن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع وفد إسرائيل بدأت في العاصمة القطرية يوم السبت.

وأضاف أن الجانبين يناقشان جميع القضايا دون شروط مسبقة.

وذكر النونو “وفد حماس استعرض موقف الحركة وضرورة إنهاء الحرب وتبادل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي من غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وكل احتياجات الناس في غزة”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس استؤنفت في الدوحة. وأشار إلى أن المحادثات بدأت دون موافقة إسرائيل أولا على وقف إطلاق النار أو رفع الحصار.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات واسعة النطاق ويحشد القوات بهدف تحقيق “السيطرة العملياتية” في بعض المناطق من القطاع.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن معظم القتلى يوم السبت كانوا في بلدات شمال القطاع، بما في ذلك بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين، وكذلك في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأضافت أن 459 شخصا أصيبوا بجروح.

وأمر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة سكان غزة بمغادرة المناطق الشمالية.

وقالت حماس في بيان إن “شمال غزة يشهد حملة إبادة ممنهجة”، داعية الزعماء العرب في قمة بغداد إلى وقف الاعتداءات وضمان وصول المساعدات.