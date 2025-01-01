استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة

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تمكن المحققون في حادث تحطم طائرة ركاب كورية أسفر عن مقتل 179 شخصا في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية، من استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بحسب ما أعلن مسؤول الأربعاء.

وكانت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة “جيجو” للنقل الجوي المنخفض الكلفة، تنقل 181 شخصا في رحلة من تايلاند، هم 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم. وأطلقت نداء تحذيريا قبل أن تحط من دون عجلات على مدرج المطار، وانزلقت الى أن اصطدمت بحاجز وتحولت إلى كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ انقاذهما.

ويقوم محققون كوريون جنوبيون وأميركيون، بعضهم من شركة بوينغ، بتمشيط موقع الحادث الذي وقع صباح الأحد في موان (جنوب غرب).

وقال نائب وزير الطيران المدني جو جونغ-وان إن “الاستخراج الأولي لمسجّل صوت قمرة القيادة اكتمل”، مشيرا إلى أن الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني الذي يسجّل بيانات الرحلة.

وأضاف “بناء على هذه البيانات الأولية، نستعد للبدء في تحويلها إلى صيغة صوتية” ما من شأنه السماح للمحققين بالاستماع إلى التبادلات الأخيرة للطيارين.

وأشار إلى أن الصندوق الأسود الثاني، وهو مسجل بيانات الرحلة، “عُثر عليه بموصل مفقود” موضحا أن “الخبراء يبحثون حاليا في طريقة استخراج البيانات”.

– خلل تقني؟ –

تحطّمت طائرة الرحلة 2216 التابعة للخطوط الجوية “جيجو اير” التي انطلقت من بانكوك وعلى متنها 181 شخصا عند هبوطها في مطار موان، على مسافة نحو 290 جنوب العاصمة سيول.

وأثيرت فرضية الاصطدام بطيور، وهو أمر يؤرق الطيارين، لتفسير الحادث. وأطلق برج مراقبة مطار موان تحذيرا بهذا المعنى إلى طاقم الطائرة قبل ثلاث دقائق من تحطمها. كما أرسل قائد الطائرة نداء استغاثة قبل الهبوط الاضطراري.

ومن الممكن أن تفقد المحركات النفاثة قوتها، حتى انها قد تتوقف تماما، بعد ابتلاع الطائر.

لكن انتقادات طالت تصميم المطار وبشكل خاص وجود الجدار الذي اصطدمت به الطائرة في نهاية المدرج.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية الثلاثاء أنها ستنظر في القواعد التنظيمية المتعلقة بهذا الجدار الإسمنتي الذي شُيد في نهاية المدرج.

كما أثيرت فرضية وجود خلل تقني، وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم تشغيل جهاز الهبوط كما يجب عندما حاول الطيار الهبوط في المرة الأولى لكنه لم يفتح في المحاولة الثانية.

وأوضحت وزارة التخطيط الإقليمي المشرفة على الطيران المدني خلال مؤتمر صحافي أنه “من المرجح أن تبحث (تلك الفرضية) مع مراجعة كاملة للشهادات والأدلة”.

– “تحليل كامل” –

في مطار موان، شعرت العائلات الثكلى بالإحباط بسبب بطء عملية تسليم الجثامين.

لكن السلطات أوضحت أن جثث الضحايا تضرّرت بشكل كبير في الحادث ما جعل عملية التعرف عليها صعبة جدا، فيما يتعين في الوقت نفسه على المحققين بذل جهود إضافية للحفاظ على الأدلة في موقع تحطم الطائرة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشوي سانغ-موك الأربعاء إنه “خلال الليل، اكتملت عملية التعرف على الضحايا ال179”.

وأضاف خلال اجتماع حول إدارة الكوارث “يجري محققونا، إلى جانب مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي والشركة المصنعة، تحقيقا مشتركا”.

وأكّد أن “تحليلا كاملا وفحصا لهيكل الطائرة ومراجعة لبيانات (الصندوق الأسود) ستكشف سبب الحادث”.

هس/الح/ريم