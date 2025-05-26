استقالة مدير مؤسسة إغاثة غزة ومقتل العشرات في غارات جوية إسرائيلية

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القدس/القاهرة (رويترز) – استقال بشكل مفاجئ يوم الأحد مدير منظمة إنسانية خاصة مدعومة من الولايات المتحدة من المقرر أن توزع المساعدات في قطاع غزة، قبل يوم واحد من الموعد المزمع لبدء عملياتها، في الوقت الذي أدت فيه غارة جوية إسرائيلية على مبنى مدرسة إلى مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يحتمون بداخله.

وقال جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية والمدير التنفيذي لمؤسسة إغاثة غزة خلال الشهرين الماضيين، في بيان إنه استقال لأن المنظمة لم تستطع الالتزام “بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية”.

ويؤكد رحيله حالة الارتباك التي تحيط بالمؤسسة التي قاطعتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي كانت تزود غزة بالمساعدات قبل أن تفرض إسرائيل حصارا شاملا على القطاع في مارس آذار الماضي.

وتقول هذه المنظمات إن النظام الجديد سيقوض مبدأ وجوب إشراف جهة محايدة على المساعدات. وتقول إسرائيل، التي طرحت خطة مماثلة في وقت سابق من هذا العام، إنها لن تشارك في توزيع المساعدات، لكنها أيدت الخطة وستوفر الأمن لها.

وبدأ إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة في الأيام الماضية بعد رضوخ إسرائيل للضغوط الدولية عقب منعها دخول المساعدات منذ أوائل مارس آذار، لكن بضع مئات من الشاحنات لم تحمل سوى جزء ضئيل من الغذاء الذي يحتاجه سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة والمعرضين لخطر المجاعة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحصار.

وقالت مؤسسة إغاثة غزة، التي ستستعين بمتعاقدين من القطاع الخاص يعملون تحت مظلة أمنية إسرائيلية واسعة، إنها ستبدأ في توصيل المساعدات يوم الاثنين بهدف الوصول إلى مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع.

وقالت في بيان “نخطط لتوسيع (نطاق) العمل بسرعة لخدمة جميع السكان في الأسابيع المقبلة”.

وتعرضت المؤسسة المسجلة في سويسرا لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة التي قال مسؤولوها إن خطط توزيع المساعدات التي وضعتها المؤسسة الخاصة غير كافية للوصول إلى أكثر من مليوني شخص في غزة.

وقال مسؤولو الإغاثة إن العملية الجديدة ستعتمد على أربعة مراكز توزيع رئيسية في جنوب قطاع غزة ستفحص العائلات للتأكد من عدم وجود أي صلة لها مع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وربما باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

لكن كثيرا من التفاصيل حول الكيفية التي ستدار بها العملية لا تزال غير واضحة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت مجموعات الإغاثة التي رفضت التعاون مع المؤسسة ستظل قادرة على إرسال الشاحنات.

ونددت حماس بالنظام الجديد، وقالت إنه يسعى إلى “استبدال النظام بالفوضى، واعتماد سياسة هندسة تجويع المدنيين الفلسطينيين، واستخدام الغذاء كسلاح في وقت الحرب”.

وتقول إسرائيل إن هذا النظام يهدف إلى فصل المساعدات عن حركة حماس التي تتهمها بسرقة الغذاء واستخدامه لفرض سيطرتها على السكان، وهي تهمة ترفضها حماس التي تقول إنها تحمي قوافل المساعدات من عصابات اللصوص المسلحين.