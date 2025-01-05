استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة تزامنا مع مفاوضات الهدنة

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قتل 23 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال وأصيب العشرات جراء غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مناطق عدة في غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني الأحد، في وقت استؤنفت في الدوحة المباحثات غير المباشرة بين الدولة العبرية وحركة حماس، سعيا للتوصل الى هدنة تتيح الافراج عن الرهائن.

في هذا الوقت، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد حزب الله اللبناني من أن بلاده ستضطر للتحرك في حال تواصل ما وصفه بعدم التزام الحزب بشروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

ميدانيا، أعلن الدفاع المدني الأحد نقل “23 شهيدا على الأقل إثر غارات جوية منذ الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم” على أنحاء متفرقة من القطاع.

وأفاد المتحدث باسم الهيئة محمود بصل بأن 11 شخصا على الأقل قتلوا في غارة جوية على منزل في منطقة الشيخ رضوان في شمال غرب مدينة غزة.

أضاف “لا يزال خمسة مواطنين مفقودين تحت الأنقاض، حيث تتواصل عمليات البحث”، متابعا “لا معدات لدى الدفاع المدني، يقوم المواطنون بالبحث بأيديهم للوصول إلى المفقودين”.

كما أعلن الدفاع المدني مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل إثر استهداف الطيران بعد ظهر الأحد “منزل مواطن من عائلة أبو جربوع في مخيم النصيرات” وسط القطاع.

وأظهرت لقطات لفرانس برس من غارة آخرى رجال إنقاذ ينقلون جثامين وجرحى إلى مستشفى.

ويحاول مسعف إنعاش رجل جريح داخل سيارة إسعاف، بينما يحمل آخر طفلا مصابا إلى المستشفى.

وشوهد أقارب يبكون على جثتي رجلين ملفوفين بأكفان بيضاء.

وحذّر المتحدث باسم الدفاع المدني من أن الجيش الإسرائيلي يوجه “ضربات جوية عنيفة باستهداف المنازل التي تؤوي عشرات النازحين بذريعة كاذبة، بوجود مقاومين. هذا كذب”.

وكان الدفاع المدني أفاد عن سقوط “4 شهداء وعدد من الإصابات جراء غارة جوية إسرائيلية من طائرة مسيرة استهدفت ظهر اليوم (الأحد) مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا” بشمال القطاع.

كما قتل فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية استهدفت منزلا في منطقة مصبح في شمال شرق رفح (جنوب)، بحسب الدفاع المدني الذي أكد نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأشار بصل إلى “استشهاد مواطنَين وإصابة خمسة جراء قصف شقة سكنية في مخيم خان يونس فجر اليوم”.

– إطلاق صواريخ –

أكدت إسرائيل أنها تواصل مهاجمة أهداف “إرهابية” في القطاع المدمّر جراء الحرب الأطول في تاريخ النزاع.

وقال الجيش في بيان “ضرب سلاح الجو أكثر من 100 هدف إرهابي في أنحاء قطاع غزة وقضى على العشرات من إرهابيي حماس” يومي الجمعة والسبت.

كذلك، أشار الجيش إلى أنّه استهدف عدة مواقع استخدمها المقاتلون الفلسطينيون لإطلاق مقذوفات باتجاه إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أن إسرائيل ستكثّف الضربات على القطاع إذا استمرّت حماس في إطلاق صواريخ على الدولة العبرية.

وبعيد اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تراجعت وتيرة إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل بشكل كبير. الا أن سلطات الدولة العبرية تؤكد رصد إطلاق صواريخ من القطاع بشكل شبه يومي منذ نحو أسبوع.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

وخلال الهجوم، خطف 251 شخصا لا يزال 96 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا حتفهم.

ومنذ بداية الحرب، قُتل ما لا يقل عن 45805 اشخاص في غزة، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس التي تقول الأمم المتحدة إنّها جديرة بالثقة.

وتأتي الغارات في سياق استئناف المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و حماس في قطر بشأن الهدنة.

وأكد كاتس ذلك في بيان مساء السبت، بعد إبلاغه والدي رهينة ظهرت في مقطع فيديو نشرته حماس “بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر أمس (الجمعة) لإجراء محادثات في قطر”.

تتوسط قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر في محادثات بين إسرائيل وحماس.

والعقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق هي إحجام إسرائيل عن الموافقة على وقف إطلاق نار دائم.

لم يتم حتى الآن تحقيق اختراق في المفاوضات، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة للوسطاء والتي أدت إلى هدنة وحيدة لمدة أسبوع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

– تحذير إلى حزب الله –

في تطور آخر، اتهم كاتس الأحد حزب الله اللبناني بعدم التزام شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وتبادل الطرفان الاتهامات خلال الأسابيع الماضية، بخرق تفاهمات الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية. وأتى موقف كاتس الأحد غداة تحذير الأمين العام للحزب نعيم قاسم من أن التنظيم مستعد للرد على “خروقات” إسرائيل.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه إن الحزب لم ينسحب بعد إلى “أبعد من نهر الليطاني” في جنوب لبنان، أي إلى منطقة شمال النهر والابتعاد بالتالي من حدود إسرائيل.

أضاف “في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل إلى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم”، وذلك عقب زيارته مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أعمالا عدائية استمرّت أكثر من عام، بينها حرب شاملة استمرّت شهرين بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

بور- ع ز/شي/ب ق