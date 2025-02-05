استهجان واسع لتصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة

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دان الفلسطينيون وقادة البلدان العربية ودول عدة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه، في حين شدّد سيّد البيت الأبيض على أن “الجميع يحبّون” مقترحه.

وأثار هذا المقترح سيلا من ردود الفعل المستنكرة، من حركة حماس والسلطة الفلسطينية إلى البرازيل، مرورا بفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إنّ “الموقف الأميركي العنصري يتماهى مع موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف في تهجير شعبنا”، مؤكدا أن تصريحات ترامب “محاولة يائسة” لتصفية القضية الفلسطينية.

وأدلى الرئيس الأميركي بهذه التصريحات الثلاثاء بعد استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي اعتبر أنّ من شأن هذه الخطّة أن “تغيّر التاريخ”.

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصل صباح الأربعاء إلى الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن “رفض شديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم”.

لكن الخطة تبدو غير قابلة للتطبيق كما تواجه عوائق شتى، بينها تمسّك الفلسطينيين بأرضهم ومعارضة الدول العربية والقانون الدولي.

والثلاثاء قال ترامب إن سكان القطاع المدمّر سيتم نقلهم إلى الأردن أو مصر، على الرغم من معارضة هذين البلدين.

وأشار ترامب إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” استهجانا دوليا واسعا وصدمة عارمة.

وفي خطة تفتقر إلى التفاصيل حول كيفية ترحيل حوالى مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، قال ترامب إنه سيجعل القطاع المدمّر بسبب الحرب مكانا “مذهلا” عبر إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديا.

وأكّد الرئيس الأميركي الأربعاء أنّ “الجميع يحبّون” مقترحه المتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على غزة وترحيل سكّان القطاع، وذلك رغم المعارضة الشرسة التي لقيتها هذه الفكرة من جانب الفلسطينيين والعديد من دول الشرق الأوسط والعالم.

ولاحقا، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن اقتراح ترامب يقضي بخروج الفلسطينيين من غزة موقتا ريثما تجري إعادة إعماره.

وشدّد على أن اقتراح ترامب “لم يكن معاديا، كان على ما أعتقد خطوة سخية جدا، كان عرضا لإعادة الإعمار وتولّي الإشراف على إعادة الإعمار”.

بدوره، أكّد البيت الأبيض أنّ واشنطن “لن تموّل إعادة إعمار غزة”.

– “فلسطين ليست للبيع” –

وأثارت تصريحات ترامب غضبا أيضا بين الفلسطينيين على الأرض.

وقال حاتم عزام، أحد سكان مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، “يجب أن يفهم ترامب ونتانياهو حقيقة شعب فلسطين وشعب غزة، الشعب متجذر بأرضه، لن نرحل ولن نهاجر تحت أيّ مسميات وخدع كاذبة”.

وصرّح أحمد الميناوي (24 عاما) من غزة “نحن موقفنا رفض ورفض… ونحن حياتنا كريمة داخل قطاع غزة… ونحن نقول باختصار لترامب ونتانياهو فلسطين ليست للبيع” .

أما النائب في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، فاعتبر في منشور على “فيسبوك” أنّه “من غير الممكن تنفيذ أيّ ترانسفير (نقل) من دون ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية”.

وشدّد النائب على ضرورة عدم الإنجراف إلى “مغامرة من شأنها أن تعمّق العداء والكراهية” داعيا إلى “إيجاد طريقة مبدعة لإعطاء الأمل ودفع المصالحة والسلام بين الشعبين، واستكمال تنفيذ مراحل الاتفاق”.

وليست هذه المرّة الأولى التي يتطرّق فيها الرئيس الأميركي إلى ترحيل الفلسطينين من غزة، إذ سبق له وأن دعا في تصريح سابق بعد تسلّمه الرئاسة، لنقلهم إلى الأردن ومصر.

ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الأربعاء إثر لقاء بينهما إلى إعادة إعمار غزة “بدون خروج” أهلها منها، عبر المضي قدما في مشاريع إزالة الركام وإدخال المساعدات “بوتيرة متسارعة”.

وأكّد الملك عبدالله الثاني لدى استقباله عباس رفض بلاده “أية محاولات” لضمّ إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن العاهل الأردني أكّد خلال اللقاء “ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضمّ الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم”.

كذلك رفضت السعودية والإمارات وجامعة الدول العربية الخطة الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ الرياض “لن تتوقّف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”، مضيفة “أنّ المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدون ذلك”.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أنّ أبوظبي “أكّدت رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره”.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان إنّها وإذ “تُعرب عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنّها تؤكد على أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي”.

– “دفن” فكرة الدولة الفلسطينية –

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنّه “أخذ علما” بمقترح ترامب، مؤكّدا أنّ حلّ الدولتين هو “المسار الوحيد” لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي إنّ “غزة جزء لا يتجزّأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

من جهته، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من أيّ محاولة لإجراء “تطهير عرقي” في غزة، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وسيرد في خطاب من المقرر أن يلقيه غوتيريش الأربعاء أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أنّه “في البحث عن حلول يجب ألا نفاقم المشكلة”، وفق دوجاريك.

وتابع المتحدث أنّ الأمين العام سيقول في خطابه إنّه “من الأهمية بمكان أن نظلّ أوفياء لأسس القانون الدولي. من الضروري تجنّب أيّ شكل من أشكال التطهير العرقي”، مشيرا إلى أن غوتيريش سيدافع مجددا عن حل (قيام) دولتين: إسرائيلية وفلسطينية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية من جهتها أنّ مستقبل غزة يكمن في “دولة فلسطينية مستقبلية” وليس في سيطرة “دولة ثالثة” على القطاع.

وأكّد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة تمكين الفلسطينيين من “العودة إلى ديارهم” في غزة.

وصرّحت ألمانيا، ردّا على ترامب، أن قطاع غزة “ملك للفلسطينيين”.

من جهته ذكّر المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن ترحيل سكّان أيّ أرض محتلة محظور تماما، قائلا إنّ “الحقّ في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخرا التأكيد عليه”.

واعتبر المفوّض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أنّ مشروع السيطرة على غزة “مفاجئ جدّا”.

بالمقابل، تعهّد الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأربعاء العمل على أن يتمّ “بشكل نهائي دفن الفكرة الخطرة” المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية.

من جهتها، وصفت منظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية خطة ترامب للقطاع بأنها “مجنونة”.

أما منظمة العفو الدولية “أمنستي” فاعتبرت أنّ خطة ترامب “مروّعة” و”غير قانونية”، معربة عن قلقها إزاء الطابع “التحريضي” لتصريحات سيّد البيت الأبيض.

وتزامنت تصريحات ترامب الأخيرة مع انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأسفرت المرحلة الأولى من الهدنة حتى الآن عن إطلاق سراح 18 رهينة من غزة ونحو 600 معتقل فلسطيني لدى إسرائيل، فضلا عن وقف الأعمال لاتقالية وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ويفترض أن تتيح المرحلة الثانية الإفراج عن آخر الرهائن الأحياء من غزة وإنهاء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واحتُجز 251 شخصا رهائن في هجوم حماس الذي تسبّب بمقتل 1210 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردّا على هجوم حماس جرّدت إسرائيل حملة عسكرية ضد قطاع غزة استمرت أكثر من 15 شهرا وأدّت إلى مقتل 47518 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، تنفّذ إسرائيل في شمال الضفة الغربية المحتلة عملية عسكرية واسعة ضدّ مجموعات فلسطينية مسلحة مما تسبّب بدمار واسع وبمقتل العشرات.

بورس/م ن-ود/بم